Стало известно, когда Нурмагомедов проведет бой с Порье

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил официальную дату и место поединка между действующем чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Как сообщила пресс-служба спортивной организации, бой состоится 7 сентября в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Последний к настоящему моменту поединок Нурмагомедова прошел 6 октября 2018 года и закончился победой российского спортсмена над ирландским бойцом Конором Макгрегором. Порье стал временным чемпионом UFC после победы над Максом Холлоуэем 13 апреля 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хабиб Нурмагомедов принял вызов Дастина Порье.