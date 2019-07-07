Глава Петербурга поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности, отмечаемым 8 июля — в день поминовения святых Петра и Февронии Муромских. Текст обращения опубликован на официальном сайте городской администрации.

«Семья — это важнейший фундамент, на котором строится вся жизнь. Именно в ней, в общих заботах, радостях и делах, воспитывается человек. Здесь хранятся и передаются из поколения в поколение многовековые традиции и устои, которые помогают нам быть духовно сильными, целеустремленными, преодолевать любые трудности», — отметил Беглов.

Он напомнил, что в Санкт-Петербурге действует целый ряд программ по поддержке и укреплению семьи и пообещал сделать все, чтобы число счастливых семей, воспитывающих много детей, в городе увеличивалось год от года.

«Именно в этом — залог успешного будущего нашего города, его дальнейшего развития и процветания», — уверен Беглов.

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