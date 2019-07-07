Глава Петербурга поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности, отмечаемым 8 июля — в день поминовения святых Петра и Февронии Муромских. Текст обращения опубликован на официальном сайте городской администрации.
Он напомнил, что в Санкт-Петербурге действует целый ряд программ по поддержке и укреплению семьи и пообещал сделать все, чтобы число счастливых семей, воспитывающих много детей, в городе увеличивалось год от года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто такие Петр и Феврония и как в России отмечают этот новый праздник.