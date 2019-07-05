Как в России отметят День семьи, любви и верности в 2019 году

День семьи, любви и верности, отмечаемый в России 8 июля, в 2019 году приходится на понедельник, и поэтому празднование его в городах и селах страны, как можно предположить, начнется еще в выходные и продлится целых три дня.

Этот праздник был учрежден в 2008 году по инициативе жителей Мурома и приурочен к дню поминовения православных святых Петра и Февронии, которые жили в этом городе в XIII веке. Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка.

За десять лет праздник постепенно обрастает традициями: 8 июля повсеместно проходят чествование супружеских пар, проживших вместе многие годы, ярмарки, народные гуляния, концерты, мастер-классы народных ремесел и прочие забавы. Многие влюбленные стараются подгадать свадьбу именно на эту дату. За последние несколько дет во множестве российских городов появились памятники Петру и Февронии, к котором с удовольствием приезжают молодые в день бракосочетания — на счастье.

История романтической любви муромского князя и его супруги стала известна благодаря «Повести о Петре и Февронии», написанной монахом Ермолаем Прегрешным в XVI веке. Согласно преданию, молодой человек страдал проказой и однажды во сне ему явилось видение, в котором говорилось, что излечить его может крестьянская дочь Феврония. Так и случилось. За это княжич взял ее в жены. А когда ему пришлось после смерти брата взойти на княжеский престол, бояре не приняли простолюдинку и велели Петру либо прогнать жену, либо отказаться от княжения. Тогда князь взял свою любимую и покинул Муром. Впрочем, вскоре подданные одумались и позвали своего предводителя обратно.

Состарившись вместе, князь и княгиня приняли постриг и молились о том, чтобы умереть в один день. Их молитвы были услышаны и супруги скончались 8 июля 1228 года. Вопреки их последней воле Петра и Февронию похоронили в разных могилах, но спустя время чудесным образом их тела оказались вместе, в одном гробу.

Триста лет спустя, в 1547 году князя муромского Петра и его жену Февронию канонизировали. Святые стали покровителями семейного очага. Их мощи хранятся сейчас на их родине в Муроме, в храме Свято-Троицкого монастыря. В День семьи, любви и верности туда стекается особенно много паломников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отмечали День семьи, любви и верности в предыдущие годы.