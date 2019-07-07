Видео: Лолиту потрясло увиденное в Донбассе, куда она приехала на гастроли

, 19:02 Видео 83

Певица выступила с концертами в Донецке и Луганске.

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Фото, видео : Instagram @lolitamilyavskaya, ТАСС / Сергей Бобылев

Известная российская певица Лолита Милявская приехала с концертами в самопровозглашенные народные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), и поразилась от увиденного. Певица сперва выступила в Донецке, где ее тепло встретила публика.

Затем музыкальный коллектив отправился в Луганск. По пути они сделали остановку в Дебальцево и пообщались с местными жителями, которые рассказали о постоянных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, Милявская обратила внимание, в каких ужасных условиях живут люди, чьи дома были повреждены в результате атак украинских силовиков.

«Дебальцево. А сегодня в четыре утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон? Свои по своим. Только люди с больной психикой способны получать от этого „удовольствие“», — подписала она одно из видео в Instagram.

Спустя некоторое время, Лолита и музыканты доехали до Луганска.

«Люди живут очень бедно, но такого радостного огня в глазах я не видела с прошлого века! Они знают цену каждого дня! Кланяюсь до земли и обратно», — написала она.

Подписчики артистки из числа жителей Донбасса высказали ей огромную благодарность за концерты и восхитились ее мужеством.

«Тяжело вам пришлось добираться к нам: аэропортов нет, таможня, долгий переезд. Спасибо за выдержку!» — написал один из поклонников.

«Сильная женщина в городе Сильных людей», — отметил другой.

«Лолита, какая вы молодец. Принести праздник туда, где люди так в нем нуждаются. Это ведь и мужество, без преувеличений», — уверен третий.

Ранее 5-tv.ru передавал, что у Лолиты обнаружили редкое заболевание.

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