Видео: Лолиту потрясло увиденное в Донбассе, куда она приехала на гастроли

Известная российская певица Лолита Милявская приехала с концертами в самопровозглашенные народные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), и поразилась от увиденного. Певица сперва выступила в Донецке, где ее тепло встретила публика.
Затем музыкальный коллектив отправился в Луганск. По пути они сделали остановку в Дебальцево и пообщались с местными жителями, которые рассказали о постоянных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, Милявская обратила внимание, в каких ужасных условиях живут люди, чьи дома были повреждены в результате атак украинских силовиков.
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Спустя некоторое время, Лолита и музыканты доехали до Луганска.
«Люди живут очень бедно, но такого радостного огня в глазах я не видела с прошлого века! Они знают цену каждого дня! Кланяюсь до земли и обратно», — написала она.
Подписчики артистки из числа жителей Донбасса высказали ей огромную благодарность за концерты и восхитились ее мужеством.
«Тяжело вам пришлось добираться к нам: аэропортов нет, таможня, долгий переезд. Спасибо за выдержку!» — написал один из поклонников.
«Сильная женщина в городе Сильных людей», — отметил другой.
«Лолита, какая вы молодец. Принести праздник туда, где люди так в нем нуждаются. Это ведь и мужество, без преувеличений», — уверен третий.
Ранее 5-tv.ru передавал, что у Лолиты обнаружили редкое заболевание.