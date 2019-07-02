«Связок практически нет»: У Лолиты обнаружили редкое заболевание

Эстрадная певица Лолита Милявская прошла в немецкой клинике медицинское обследование, результатами которого была неприятно удивлена. Специалист сообщил певице, что из-за постоянных нагрузок она «стерла» свои связки и теперь должна обеспечить себе покой, чтобы восстановить голос.

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«Я была в Германии на приеме у очень хорошего фониатра. Он меня осмотрел и воскликнул: „У вас же связок практически нет!“», — цитирует артистку 7дней.ru.

Судя по всему, проблемы со связками у Лолиты начались еще около трех лет назад. Тогда у светской львицы неожиданно возникла хрипота, которая, по мнению врачей, была вызвана переживаниями из-за супруга. Певица рассказала, что сильно нервничала, когда ее муж попал в сомнительное общество и начал меняться прямо на глазах. Стресс спровоцировал проблемы с голосом, которые беспокоят исполнительницу до сих пор.

Впрочем, по словам медиков, восстановить связки возможно. Для этого необходимо избавить себя от переживаний, поберечь голос и на некоторое время забыть о диетах, которыми часто злоупотребляет Лолита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита проиграла суд по ЖКХ.