«Связок практически нет»: У Лолиты обнаружили редкое заболевание

, 23:34 Видео 565

Эстрадная певица проходила обследование в немецкой клинике, в ходе которого выяснилось, что у нее есть проблемы со здоровьем.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Сергей Бобылев, Instagram @161veronika161

Эстрадная певица Лолита Милявская прошла в немецкой клинике медицинское обследование, результатами которого была неприятно удивлена. Специалист сообщил певице, что из-за постоянных нагрузок она «стерла» свои связки и теперь должна обеспечить себе покой, чтобы восстановить голос.

«Продешевил!»: Саша Савельева заявила, что не бросит ребенка за 350 тысяч

«Я была в Германии на приеме у очень хорошего фониатра. Он меня осмотрел и воскликнул: „У вас же связок практически нет!“», — цитирует артистку 7дней.ru.

Судя по всему, проблемы со связками у Лолиты начались еще около трех лет назад. Тогда у светской львицы неожиданно возникла хрипота, которая, по мнению врачей, была вызвана переживаниями из-за супруга. Певица рассказала, что сильно нервничала, когда ее муж попал в сомнительное общество и начал меняться прямо на глазах. Стресс спровоцировал проблемы с голосом, которые беспокоят исполнительницу до сих пор.

Впрочем, по словам медиков, восстановить связки возможно. Для этого необходимо избавить себя от переживаний, поберечь голос и на некоторое время забыть о диетах, которыми часто злоупотребляет Лолита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита проиграла суд по ЖКХ. 

Читайте также

+15° Днём +18°
Ночью +11°
63.23
0.18 71.41
0.01
Гороскоп на 2 июля: Рыбы, да вы счастливчики!

Последние новости

0:40
Видео: Пол-Петербурга залило дождем, засыпало градом, в остальной части — радуга
0:31
Путин поручил МВД упростить получение паспортов РФ для украинцев
0:19
Гвинет Пэлтроу жутко растолстела на макаронах, сыре и вине
0:07
Живучие микрозаймы: какие новые лазейки для наживы нашли МФО
23:46
Российские СИЗО ждет революционная реформа
23:34
«Связок практически нет»: У Лолиты обнаружили редкое заболевание

Сейчас читают

Лев Лещенко прокомментировал проезд машины Аллы Пугачевой по перрону
«Сумасшедшие веселятся»: Муж Лаймы Вайкуле о ее «конфликте» с Пугачевой
«Продешевил!»: Саша Савельева заявила, что не бросит ребенка за 350 тысяч

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге