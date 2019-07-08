«Что же вы творите?»: Серябкина полностью разделась перед камерой

Певица Ольга Серябкина решила раззадорить поклонников в ночь на понедельник, 8 июля, и опубликовала в Instagram снимок, на котором она полностью раздета. Несмотря на то, что фотография затемненная, все подробности фигуры артистки очень хорошо видны.

Instagram @serebro_official