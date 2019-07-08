«Что же вы творите?»: Серябкина полностью разделась перед камерой

, 3:31 Фото 120

Певица раззадорила поклонников новым обнаженным снимком.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @serebro_official

Певица Ольга Серябкина решила раззадорить поклонников в ночь на понедельник, 8 июля, и опубликовала в Instagram снимок, на котором она полностью раздета. Несмотря на то, что фотография затемненная, все подробности фигуры артистки очень хорошо видны.

Instagram @serebro_official

«Ольга Юрьевна, что же вы творите», — «возмутился» в комментариях подписчик.

«Ого, вот это спокойной ночи», — добавил другой.

«Ты мечта!» — заявил пользователь.

После возникших слухов о романе между Серябкиной и продюсером Максом Фадеевым некоторые юзеры решили, что фотографию сделал именно он.

«Максу понравилось!» — заметил поклонник.

«Фадеев фоткал, видимо», — продолжил тему подписчик.

Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певицу затравили из-за сплетен о романе с Фадеевым.   

Читайте также

+12° Днём +20°
Ночью +9°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!

Последние новости

4:02
«Позор!» Жители украинского Хмельницкого освистали Порошенко — видео
3:31
«Что же вы творите?»: Серябкина полностью разделась перед камерой
3:00
Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!
2:34
Уникальный палеопарк появится на юге Ладоги — репортаж
2:04
Зеленский назвал условия начала ремонта моста между Украиной и ЛНР
1:32
Бразилия обыграла Перу 3:1 и стала обладателем кубка Америки — видео

Сейчас читают

«Это ваш самый классный проект!» Ксения Собчак показала подросшего сына — видео
«Вам будто 15!» Вера Брежнева в коротких шортах покорила поклонников — фото
Познер покинул жюри премии ТЭФИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге