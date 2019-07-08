«Что же вы творите?»: Серябкина полностью разделась перед камерой

Певица Ольга Серябкина решила раззадорить поклонников в ночь на понедельник, 8 июля, и опубликовала в Instagram снимок, на котором она полностью раздета. Несмотря на то, что фотография затемненная, все подробности фигуры артистки очень хорошо видны.
«Ольга Юрьевна, что же вы творите», — «возмутился» в комментариях подписчик.
«Ого, вот это спокойной ночи», — добавил другой.
«Ты мечта!» — заявил пользователь.
После возникших слухов о романе между Серябкиной и продюсером Максом Фадеевым некоторые юзеры решили, что фотографию сделал именно он.
«Максу понравилось!» — заметил поклонник.
«Фадеев фоткал, видимо», — продолжил тему подписчик.
Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певицу затравили из-за сплетен о романе с Фадеевым.