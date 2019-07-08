Дочь певицы Веры Брежневой — 18-летняя Соня Киперман — опубликовала совместный снимок с юношей в Instagram, который, по-видимому, является ее парнем. На кадре Соня сидит на велосипеде и смотрит молодому человеку в глаза, который ее приобнимает.

Судя по информации из аккаунта юноши, его зовут Мэтт. Чаще всего он обитает в Венеции и американском городе Малибу. Основные увлечения Мэтта — электронная музыка и мобильная фотография.

Соня Киперман — дочь Брежневой от гражданского мужа Виталия Войченко. Пара прожила несколько лет в незарегистрированном браке.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о редком видео Веры Брежневой с Константином Меладзе, которое певица разместила в микроблоге.