С кем встречается 18-летняя дочь Веры Брежневой — фото

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Соня Киперман опубликовала совместную фотографию с юношей.

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Фото, видео : Instagram @ververa, @sonyaxkiperman

Дочь певицы Веры Брежневой — 18-летняя Соня Киперман — опубликовала совместный снимок с юношей в Instagram, который, по-видимому, является ее парнем. На кадре Соня сидит на велосипеде и смотрит молодому человеку в глаза, который ее приобнимает.

Instagram @sonyaxkiperman

Судя по информации из аккаунта юноши, его зовут Мэтт. Чаще всего он обитает в Венеции и американском городе Малибу. Основные увлечения Мэтта — электронная музыка и мобильная фотография.

Соня Киперман — дочь Брежневой от гражданского мужа Виталия Войченко. Пара прожила несколько лет в незарегистрированном браке.

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