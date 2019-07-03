«Какие светлые!»: Поклонники Брежневой в восторге от видео с Меладзе

Поклонники Веры Брежневой пришли в восторг от романтического видео, которое певица разместила в Instagram. На нем она вместе с супругом Константином Меладзе едут в багги — легком миниавтомобиле, предназначенном для перемещения на короткие расстояния по территории отеля или полю для гольфа.

Супруги слушают музыку и оба просто излучают счастье и любовь. В какой-то момент Вера кладет голову на плечо супругу, а затем начинает двигаться в такт песне.

Большинство подписчиков 37-летней экс-солистки «ВИА Гра» отметили, как они великолепно смотрятся с 56-летним композитором и продюсером, назвав их «светлыми и чудесными», но, как водится, нашлись и завистники чужому счастью.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии Брежневой и Меладзе с тематической вечеринки.