«Какие светлые!»: Поклонники Брежневой в восторге от видео с Меладзе

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Экс-солистка «ВИА Гра» и продюсер группы излучают счастье и злят завистников.

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Фото, видео : Instagram @ververa

Поклонники Веры Брежневой пришли в восторг от романтического видео, которое певица разместила в Instagram. На нем она вместе с супругом Константином Меладзе едут в багги — легком миниавтомобиле, предназначенном для перемещения на короткие расстояния по территории отеля или полю для гольфа.

Супруги слушают музыку и оба просто излучают счастье и любовь. В какой-то момент Вера кладет голову на плечо супругу, а затем начинает двигаться в такт песне.

Большинство подписчиков 37-летней экс-солистки «ВИА Гра» отметили, как они великолепно смотрятся с 56-летним композитором и продюсером, назвав их «светлыми и чудесными», но, как водится, нашлись и завистники чужому счастью.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии Брежневой и Меладзе с тематической вечеринки.

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