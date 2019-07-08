«Шах и мат!»: Звезда «Уральских пельменей» развеяла стереотип о девушках

, 10:40 Фото 300

Юлия Михалкова обыграла в шахматы коллегу по проекту Максима Ярицу

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @mihalkova

Звезда шоу «Уральские пельмени», известная российская актриса Юлия Михалкова развеяла стереотип о том, что девушки уступают мужчинам в интеллекте. Теледива опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена за шахматной доской со своим коллегой по проекту Максимом Ярицей. Судя по лицу артиста, он явно обескуражен тем, что проиграл своей сопернице, пишет URA.RU.

Фото: Юзеры набросились на обнажившуюся Пынзарь

В подписи к публикации победительница игровой партии порассуждала о распространенных мифах об умственных способностях девушек с привлекательной внешностью.

«Шах и мат! Или предубеждения по поводу девушек. Не стоит судить об интеллектуальных способностях девушки только по внешнему виду. Вы же понимаете, что за маской хрупкой блондинки может скрываться настоящая мощь», — написала Михалкова.

Instagram @mihalkova
Подписчики согласились с размышлениями светской львицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михалкова в купальнике раззадорила поклонников.

Читайте также

+20° Днём +20°
Ночью +9°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!

Последние новости

11:45
Андрей Малахов высказался о разводе Лолиты с мужем
11:33
Российских туристов из Грузии будут вывозить через соседние страны
11:25
«Я тебя съем»: Сола Монова сразила фанатов сексуальным образом в воздушном платье
11:10
Госслужащие задержаны в Москве за организацию незаконной миграции — видео
10:54
Немецкий министр рассказал о важности «Северного потока — 2»
10:40
«Шах и мат!»: Звезда «Уральских пельменей» развеяла стереотип о девушках

Сейчас читают

Почему у Жанны Фриске был повод винить в своей болезни сына
С кем встречается 18-летняя дочь Веры Брежневой — фото
Пышногрудая звезда оперы Анна Нетребко записала пикантное видео с пляжа

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге