«Шах и мат!»: Звезда «Уральских пельменей» развеяла стереотип о девушках

Фото: Юзеры набросились на обнажившуюся Пынзарь

В подписи к публикации победительница игровой партии порассуждала о распространенных мифах об умственных способностях девушек с привлекательной внешностью.

«Шах и мат! Или предубеждения по поводу девушек. Не стоит судить об интеллектуальных способностях девушки только по внешнему виду. Вы же понимаете, что за маской хрупкой блондинки может скрываться настоящая мощь», — написала Михалкова.