«Шах и мат!»: Звезда «Уральских пельменей» развеяла стереотип о девушках

Фото: Юзеры набросились на обнажившуюся Пынзарь
В подписи к публикации победительница игровой партии порассуждала о распространенных мифах об умственных способностях девушек с привлекательной внешностью.
«Шах и мат! Или предубеждения по поводу девушек. Не стоит судить об интеллектуальных способностях девушки только по внешнему виду. Вы же понимаете, что за маской хрупкой блондинки может скрываться настоящая мощь», — написала Михалкова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михалкова в купальнике раззадорила поклонников.