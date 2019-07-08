Фото: Юзеры набросились на обнажившуюся Пынзарь

Бывшая звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь опубликовала в Instagram очередное видео, на котором демонстрирует свои формы в купальнике. Однако вместо восторженных комментариев дива получила огромное количество критики. Дело в том, что еще сутки назад сама же Пынзарь рассказывала подписчикам о внезапной болезни сына. А сейчас вдруг нежится на солнце вместо того, чтобы присматривать за мальчиком.

«У нее ребенок болеет, а ей пофиг на него, главное себя показать. Ей реально не хватает внимания или больше ничего не умеет. Только сиськи показывать. Человек деградирует», — заявил в комментариях один из пользователей.

«Зачем так выкобениваться?» — озадачился другой юзер.

«Внимания не хватает человеку. В первую очередь, от мужа», — написал другой.

Однако комплименты экс-участнице телестройки тоже сделали, похвалив за сохранение спортивной формы.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о диагнозе сына Дарьи Пынзарь.