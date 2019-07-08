Видео: Дочь Толкалиной и Кончаловского впервые выступила на сцене

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского — Мария Михалкова — выступила в Калининграде на Дне города. Девушка перед огромной аудиторией прочитала трогательное стихотворение Пушкина «Пророк». Все время на сцене ее поддерживала мама.

«Для меня, для нас с мамой, большой честью было выступать для вас сегодня!» — делится впечатлениями дочь Толкалиной.

В детстве Мария Михалкова увлекалась живописью. Теперь она продолжила обучение рисованию в высшем учебном заведении. Дочь знаменитой пары не стремилась пойти по стопам родителей. Однако в этот раз сделала исключение и с блеском дебютировала на сцене. Во время выступления дочери Любовь Толкалина счастливо улыбалась и снимала юную артистку на мобильный телефон.

Дочь известных родителей рассказала в Instagram, что в Калининграде вырос ее молодой человек.

«Так получилось, что в Калининграде родился и вырос мой любимый. Возможно, мне так хорошо здесь еще и из-за этого», — написала дочь Толкалиной и Кончаловского.

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Поклонников звездного семейства очень впечатлило выступление Марии Михалковой на сцене. В комментариях дебютантку сравнивали с мамой.

«Мамина дочка»;

«Талантище!»

«Мамин голос!»

«Достойно. Браво»;

«Вы с мамой великолепны!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Толкалиной разместила в сети откровенное признание.