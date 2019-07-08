Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Кремля.

Евкурову также присвоено звание генерал-лейтенанта.

Глава Ингушской республики объявил об уходе со своего поста 24 июня 2019 года. Владимир Путин поблагодарил его за многолетний труд в администрации региона, которую он возглавлял с 2008 года. До Единого дня голосования 8 сентября врио главы Ингушетии назначен бывший республиканский прокурор Махмуд-Али Калиматов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о досрочной отставке мэра Сыктывкара Валерия Козлова.