Путин назначил Евкурова замминистра обороны

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Бывшему главе Республики Ингушетия присвоено звание генерал-лейтенанта.

Фото : ТАСС/Шарифулин Валерий

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Кремля. 

Евкурову также присвоено звание генерал-лейтенанта.

Глава Ингушской республики объявил об уходе со своего поста 24 июня 2019 года. Владимир Путин поблагодарил его за многолетний труд в администрации региона, которую он возглавлял с 2008 года. До Единого дня голосования 8 сентября врио главы Ингушетии назначен бывший республиканский прокурор Махмуд-Али Калиматов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о досрочной отставке мэра Сыктывкара Валерия Козлова.

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