«Слепцы озлобленные»: Алена Кравец в красных чулках пообщалась с хейтерами

Алена Кравец резко ответила своим злопыхателям, которые обвиняют ее в излишней любви к пластической хирургии. На своей странице в Instagram модель объяснила всем интересующимся: она никогда не занималась медицинской коррекцией своего тела.

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В качестве подтверждения Кравец опубликовала несколько фотографий времен начала своей модельной карьеры. Вместе с архивными фото в публикации появились кадры из недавней фотосессии — на них Алена позирует в красном гипюровом боди и таких же чулках.

«Где вы, слепцы, озлобленные завистью, увидели „тюнинг“?! Почти все мои модельные и артистические фото, начиная с юных лет, есть в сети. Вот перед Вами одно из недавних: сравните с фото юной Аленки, 15-16 летней давности», — предлагает артистка.

Instagram @kravetsalena

Как полагает сама Кравец, стереотипы о том, что ее внешность — результат пластической хирургии, появились благодаря недобросовестным клиникам. Медицинские учреждения без спроса используют образ модели, выдавая ее за одну из своих клиенток. Алена отмечает, что с такими заведениями она намерена судиться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кравец в сексуальном образе отругала ведущих бьюти-курсов.