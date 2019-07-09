Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Львы, пришло время выбраться из метафорического туннеля. Весы, остерегайтесь фальшивых друзей. Овны, не тратьте время на партнера, которого интересует только его удобство.

Овен — гороскоп на сегодня, 9 июля

В отношениях всегда есть двое, Овны. Остерегайтесь тех, кто думает только о своем удобстве. В сфере знакомств и романтических отношений держитесь подальше от тех, чьи слова расходятся с действиями.

Космический совет: помните, что отношения — это работа для двоих человек.

Телец — гороскоп на сегодня, 9 июля

Тельцы, сейчас самое время насладиться обществом коллег. Пообщайтесь в неформальной обстановке — например, закажите суши в офис. Это позволит вашей рабочей энергии стать более гармоничной.

Космический совет: насладитесь неформальным общением с коллегами.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 9 июля

Помните, Близнецы: легко судить других на основании стереотипов или исходя из поступков, совершенных много времени назад. Найдите в себе смелость посмотреть на мир объективно. Слушайте сегодня больше, чем говорите. Не судите — выражайте симпатию. Это ваш шанс стать солнечным лучом в безрадостном мире.

Космический совет: найдите в себе смелость посмотреть на мир объективно.

Рак — гороскоп на сегодня, 9 июля

Вселенная посылает вам необычный подарок — кого-то, кто влюблен в вас и не боится говорить об этом. Позвольте себе быть сбитыми с ног, Раки. Скорее всего, эта история начнется на физическом уровне, а продолжится на эмоциональном.

Космический совет: позвольте себе быть сбитыми с ног.

Лев — гороскоп на сегодня, 9 июля

Как говорит американская певица Ариана Гранде: «Свет возвращается, чтобы дать нам все, что украла тьма». Львы, пришло время выйти из метафорического туннеля. Сегодня вас ожидает позитивный сдвиг в романтической сфере. Отпустите старые обиды — это позволит вам увидеть прекрасное в тех, кто рядом.

Космический совет: отпустите старые обиды.

Дева — гороскоп на сегодня, 9 июля

Девы, звезды напоминают: ваши чувства всегда имеют значение! Зачем вы скрываете то, что чувствуете? Почему вы молчите о том, что испытываете? Если вы не можете найти для этого правильных слов — побудьте немного наедине с собой и правильный ответ придет сам.

Космический совет: не молчите о своих чувствах.

Весы — гороскоп на сегодня, 9 июля

Легкомысленная интрижка — это весело до тех пор, пока кто-то не привяжется. Будем надеяться, что этим кем-то окажетесь не вы, Весы. Кроме того, опасайтесь фальшивых друзей сегодня. Люди, которые звонят вам только тогда, когда у них проблемы, — это не те люди, которые будут поддерживать ваш рост или каким-либо образом улучшать качество вашей жизни.

Космический совет: избегайте фальшивых друзей.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 9 июля

Жмите Ctrl + Alt + Delete, Скорпионы — это единственный способ начать все заново. Прочувствуйте свои старые раны и изучите опыт, который они вам дают. Вселенная хочет, чтобы вы отпустили обиды. Можно даже написать своему обидчику письмо — это будет хорошей психологической практикой.

Космический совет: отпустите обиды.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 9 июля

Встречайте день без суждений и предубеждений. Встречайте день с любовью в сердце. Будьте лучом света в темном царстве. День призывает вас к сочувствию и состраданию. Ваша готовность поддержать людей даст им силу для дальнейшей борьбы.

Космический совет: день призывает вас к сочувствию и состраданию.

Козерог — гороскоп на сегодня, 9 июля

Будьте повнимательнее к тому, какие сигналы вы посылаете людям, Козероги. Сегодня также важно уделить время своей духовной стороне. Найдите время для того, что умиротворяет вас. Займитесь медитацией или прогуляйтесь в парке и прислушайтесь к самому себе. Космический совет: уделите время своей душе.

Водолей — гороскоп на сегодня, 9 июля

Ваше сердце разбивали в прошлом, Водолеи, но это не повод ставить барьеры между собой и другими людьми сейчас. Начните снова любить всем сердцем или не любите вообще — по-другому это не работает.

Космический совет: прекратите бегать от любви.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 9 июля

Потеря, которую вы пережили, преподала вам хороший урок, Рыбы. Научитесь отдавать там же, где только что потеряли. Некоторые из вас могут испытывать убытки на финансовом фронте. Будьте осторожны с тем, куда вы вкладываете свои деньги или кому вы их одалживаете. Оставьте за собой право сказать нет, когда вам нужно.

Космический совет: внимательнее следите за своими финансами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 8 по 14 июля.