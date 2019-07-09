Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

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Сегодня, 9 июля, многим знакам зодиака предстоит серьезно поработать, чтобы отпустить прошлые обиды.

Фото : Пятый канал

Овен Телец
Близнецы Рак
Лев Дева
Весы Скорпион
Стрелец Козерог
Водолей Рыбы

Львы, пришло время выбраться из метафорического туннеля. Весы, остерегайтесь фальшивых друзей. Овны, не тратьте время на партнера, которого интересует только его удобство.

Овен — гороскоп на сегодня, 9 июля

В отношениях всегда есть двое, Овны. Остерегайтесь тех, кто думает только о своем удобстве. В сфере знакомств и романтических отношений держитесь подальше от тех, чьи слова расходятся с действиями.

Космический совет: помните, что отношения — это работа для двоих человек.

Телец — гороскоп на сегодня, 9 июля

Тельцы, сейчас самое время насладиться обществом коллег. Пообщайтесь в неформальной обстановке — например, закажите суши в офис. Это позволит вашей рабочей энергии стать более гармоничной.

Космический совет: насладитесь неформальным общением с коллегами.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 9 июля

Помните, Близнецы: легко судить других на основании стереотипов или исходя из поступков, совершенных много времени назад. Найдите в себе смелость посмотреть на мир объективно. Слушайте сегодня больше, чем говорите. Не судите — выражайте симпатию. Это ваш шанс стать солнечным лучом в безрадостном мире.

Космический совет: найдите в себе смелость посмотреть на мир объективно.

Рак — гороскоп на сегодня, 9 июля

Вселенная посылает вам необычный подарок — кого-то, кто влюблен в вас и не боится говорить об этом. Позвольте себе быть сбитыми с ног, Раки. Скорее всего, эта история начнется на физическом уровне, а продолжится на эмоциональном.

Космический совет: позвольте себе быть сбитыми с ног.

Лев — гороскоп на сегодня, 9 июля

Как говорит американская певица Ариана Гранде: «Свет возвращается, чтобы дать нам все, что украла тьма». Львы, пришло время выйти из метафорического туннеля. Сегодня вас ожидает позитивный сдвиг в романтической сфере. Отпустите старые обиды — это позволит вам увидеть прекрасное в тех, кто рядом.

Космический совет: отпустите старые обиды.

Дева — гороскоп на сегодня, 9 июля

Девы, звезды напоминают: ваши чувства всегда имеют значение! Зачем вы скрываете то, что чувствуете? Почему вы молчите о том, что испытываете? Если вы не можете найти для этого правильных слов — побудьте немного наедине с собой и правильный ответ придет сам.

Космический совет: не молчите о своих чувствах.

Весы — гороскоп на сегодня, 9 июля

Легкомысленная интрижка — это весело до тех пор, пока кто-то не привяжется. Будем надеяться, что этим кем-то окажетесь не вы, Весы. Кроме того, опасайтесь фальшивых друзей сегодня. Люди, которые звонят вам только тогда, когда у них проблемы, — это не те люди, которые будут поддерживать ваш рост или каким-либо образом улучшать качество вашей жизни.

Космический совет: избегайте фальшивых друзей.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 9 июля

Жмите Ctrl + Alt + Delete, Скорпионы — это единственный способ начать все заново. Прочувствуйте свои старые раны и изучите опыт, который они вам дают. Вселенная хочет, чтобы вы отпустили обиды. Можно даже написать своему обидчику письмо — это будет хорошей психологической практикой.

Космический совет: отпустите обиды.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 9 июля

Встречайте день без суждений и предубеждений. Встречайте день с любовью в сердце. Будьте лучом света в темном царстве. День призывает вас к сочувствию и состраданию. Ваша готовность поддержать людей даст им силу для дальнейшей борьбы.

Космический совет: день призывает вас к сочувствию и состраданию.

Козерог — гороскоп на сегодня, 9 июля

Будьте повнимательнее к тому, какие сигналы вы посылаете людям, Козероги. Сегодня также важно уделить время своей духовной стороне. Найдите время для того, что умиротворяет вас. Займитесь медитацией или прогуляйтесь в парке и прислушайтесь к самому себе.

Космический совет: уделите время своей душе.

Водолей — гороскоп на сегодня, 9 июля

Ваше сердце разбивали в прошлом, Водолеи, но это не повод ставить барьеры между собой и другими людьми сейчас. Начните снова любить всем сердцем или не любите вообще — по-другому это не работает.

Космический совет: прекратите бегать от любви.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 9 июля

Потеря, которую вы пережили, преподала вам хороший урок, Рыбы. Научитесь отдавать там же, где только что потеряли. Некоторые из вас могут испытывать убытки на финансовом фронте. Будьте осторожны с тем, куда вы вкладываете свои деньги или кому вы их одалживаете. Оставьте за собой право сказать нет, когда вам нужно.

Космический совет: внимательнее следите за своими финансами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 8 по 14 июля.

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Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

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