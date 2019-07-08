«Нет никакой цели»: Волочкова безуспешно пытается приобщить дочь к искусству

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Наследница известной балерины перепробовала множество занятий, но так и не увлеклась ни одним из них.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Instagram @dniru

Бывшая балерина Большого театра рассказала сайту Дни.ру, почему не привлекает дочь Ариадну к участию в своих постановках. По словам звезды, наследница пробовала себя в разных сферах, но так и не увлеклась чем-то.

«У Ариши нет никакой цели, она попробовала и спорт — это был большой теннис, бальные танцы, и современные танцы, и музыку, и фотографией занималась, художественной гимнастикой. Сейчас она занимается конным спортом. Не нравится ей быть в проектах творческих сейчас, поэтому я привлекаю детей, которым это действительно интересно. Я не хочу ребенку насильно что-то навязывать», — отметила Волочкова.

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Сейчас Анастасия готовит новое танцевальное шоу, в котором участвуют и дети. Премьера спектакля «Балерина в зазеркалье цирка» состоится на сцене концертного зала «Мир» на Цветном бульваре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тренировках Волочковой, на которые она ходит несмотря на серьезную травму.

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