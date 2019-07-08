«Нет никакой цели»: Волочкова безуспешно пытается приобщить дочь к искусству

Бывшая балерина Большого театра рассказала сайту Дни.ру, почему не привлекает дочь Ариадну к участию в своих постановках. По словам звезды, наследница пробовала себя в разных сферах, но так и не увлеклась чем-то.
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Сейчас Анастасия готовит новое танцевальное шоу, в котором участвуют и дети. Премьера спектакля «Балерина в зазеркалье цирка» состоится на сцене концертного зала «Мир» на Цветном бульваре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о тренировках Волочковой, на которые она ходит несмотря на серьезную травму.