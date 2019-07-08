«15-летний капитан»: Джанабаева предъявила публике повзрослевшего сына Меладзе

Певица Альбина Джанабаева, которая практически никогда не публикует в соцсетях фото своих детей от Валерия Меладзе, отступила от правила и показала публике старшего мальчика — Константина. На ее странице в Instagram появился снимок с морской прогулки вдоль Лазурного берега Франции.

«15-летний капитан», — подписала снимок и видео Джанабаева.

Instagram @albinadzhanabaeva

Подписчики, не имевшие до сих пор возможности как следует разглядеть сына Валерия Меладзе, принялись обсуждать подростка и искать сходство с каждым из родителей.

«Красивый какой капитан!»

«Как же похож на родителей!»

«Красавчик на маму похож!»

«Ничто так не украшает молодую и красивую женщину, как взрослый красавец сын», — отмечают комментаторы.

«Костик, такой уже жених, так вырос, не верится! Помню его еще маленьким», — написала коллега Джанабаевой по «ВИА Гре» Меседа Багаудинова.

У звездной пары есть еще младший сын Лука, он родился в 2004 году. А от первого брака у Меладзе три дочери, младшей из них сейчас 16 лет.

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Ранее, как писал 5-tv.ru, 40-летняя Альбина Джанабаева продемонстрировала безупречную фигуру в белоснежном купальнике и поделилась рецептом своей молодости.