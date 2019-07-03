«Боль дикая!»: Волочкова продолжает тренировки, несмотря на серьезную травму

Анастасия Волочкова готовится к премьере большого спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Артистка упорно тренируется, не щадя собственного здоровья. Об этом звезда сообщила своим подписчикам в Instagram.
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Из-за сильной боли балерина потеряла сон — в следующей записи она опубликовала фотографию рассвета и призналась, что просидела на веранде до утра. Снимком, на котором запечатлены последствия травмы, Анастасия также поделилась — в основной ленте и в сторис было опубликовано фото распухшей ступни артистки.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова отрабатывает новый вариант шпагата — с воздушными полотнами.