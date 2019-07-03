«Боль дикая!»: Волочкова продолжает тренировки, несмотря на серьезную травму

Анастасия Волочкова готовится к премьере большого спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Артистка упорно тренируется, не щадя собственного здоровья. Об этом звезда сообщила своим подписчикам в Instagram.

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«Во время репетиции, когда заболела стопа, я даже не стала обращать внимания на боль. Но приехав домой, я поняла, что очень сильно подвернула стопу в узле. Боль дикая, но она не остановит меня от завтрашних репетиций и подготовки», — заявила Волочкова, публикуя видео с очередной тренировки.

Из-за сильной боли балерина потеряла сон — в следующей записи она опубликовала фотографию рассвета и призналась, что просидела на веранде до утра. Снимком, на котором запечатлены последствия травмы, Анастасия также поделилась — в основной ленте и в сторис было опубликовано фото распухшей ступни артистки.

«И такое случается. Но боль — не помеха», — цитирует Волочкову издание «Дни.ру».

Instagram @volochkova_art

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова отрабатывает новый вариант шпагата — с воздушными полотнами.