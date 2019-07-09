На курорте «Игора» прошел автофестиваль «Tsunami Picnic»

А в Ленинградской области на «Tsunami Picnic» собралась многотысячная армия поклонников автотрюков. Самая мощная техника, идеальный обзор на арене и рекордная посещаемость — всесезонный курорт «Игора» вновь удивляет размахом и неожиданными идеями. Например, гостям даже предложили прокатиться в очень экстремальном такси. Тут уж явно не до скуки. Среди счастливчиков, которые испытали на себе полет резиновой крошки и прочувствовали романтику дорог, — корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер.

Приехать на пикник, прихватив конюшню вороных. Под капотом у каждой машины по 700 и даже больше лошадиных сил. А почему прихватив? Потому что эксклюзивные модели перевозят в трейлерах — это техника только для специальных гоночных трасс. Но здесь, на курорте «Игора», специально для этих «заряженных» авто организовали, если и не гоночную трассу, то настоящую арену для зрелищных дрифт-заездов.

Словно диких зверей выпускают из клетки. Самый ожидаемый момент дня. Лучшие российские пилоты здесь на курорте «Игора». Вот так это выглядит: постоянно летящая в лицо резиновая крошка и дым до небес.

Настоящий пикник прямо на горе, где зимой спуск для лыжников, а сейчас за ярким шоу восторженно наблюдает многотысячная армия поклонников дрифта и мототрюков. Обзор идеальный.

«Мы дружим с курортом, нам комфортно с ними работать. Не так просто найти площадку в Ленинградской области, которая будет настолько подготовлена с точки зрения инфраструктуры и готова будет принять такое количество людей», — говорит организатор «Tsunami Picnic» Дмитрий Хилимончик.

На подъемнике отправиться к озеру и взглянуть на ретро-авто. Или с высоты снимать видео, как стирают покрышки лучшие дрифтеры страны. Гость шестого «Tsunami Picnic» — чемпион мира — Гоча, он же Георгий Чивчян.

«Очень крутая организация мероприятия, очень приятно. Много народу. Видно что движение здесь важную роль играет. Больше десяти тысяч человек, я слышал!», — говорит чемпион мира по дрифту, пилот команды «Форвард Авто» Георгий Чивчян.

Почти в два раза. Рекордные 17 тысяч человек посетили шестой по счету «Tsunami Picnic». И на три дня курорт превращается в музей под открытым небом. Три сотни участников приехали сюда не для дрифта, а для того, чтобы показать свои автомобили. Вернее правильно называть эти произведения искусства «стэнс-проектами». Причем непонятно, как многие машины доехали сюда. Ведь они буквально лежат на земле. Даже рука не проходит.

Никаких оценок и медалей. Это встреча единомышленников. С первого раза Александр в заявку не попал. Пришлось «занизить» машину еще на несколько сантиметров.

«Любой автомобиль здесь — это стиль и самовыражение в первую очередь человека, хозяина, собственника. То — каким он видит его. Я вижу ее такой, мне она нравится», — признается участник «Tsunami Picnic» Александр Аверьянов.

Уфа, Москва, Беларусь, Прибалтика — волна «Tsunami Picnic» затягивает на «Игору» все больше участников. Красноярец Аркадий Цареградцев — вице-чемпион мира, открывает капот и секреты. Иногда, чтобы стать лучшим — надо уменьшить мощность.

— «Уменьшили с 1200 до 1000 лошадиных сил. Стал слабее мотор», — говорит вице-чемпион мира, пилот Команды «Fail Crew» Аркадий Цареградцев.

— «Это слабый?» — спрашивает корреспондент.

— «Ну он конечно же мощный, но мы достигли баланса!» — отмечает спортсмен.

Гости же достигали баланса по-своему. Одни с семьями и с домашними питомцами гуляли по курорту, делая фото и отдыхая на природе. А кому-то надо было пощекотать нервы.

«Для полного погружения гостям предлагают прокатиться в дрифт-такси. Это когда, мягко говоря, таксист едет боком. Заскучать в таком такси, ну или уснуть, точно не получится.

И даже после того как рассеивается дым, и на «Игоре» настает тишина и спокойствие — воспоминания остаются. Сердце еще долго учащенно стучит, а в памяти то и дело всплывают звуки ревущего мотора и визга покрышек.

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