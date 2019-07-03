Что готовит STEREOLETO в петербургском «Севкабель Порт»?

Петербург готовится к 18-му фестивалю STEREOLETO. На этот раз он пройдет 6 и 7 июля в креативном пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове.

Фото : Пресс-служба Doing Great Agency

«Совершеннолетие» фестиваля STEREOLETO на площадке у Финского залива отметят Rag’n’Bone Man — выдающийся соул-исполнитель, автор хита «Human», культовая российская группа «Мумий Тролль»… Впервые в России выступит завораживающая норвежская певица AURORA. В программе выступления рейверов Little Big и одной из главных молодых поп-звезд — Монеточки. За два дня на пять сцен поднимутся авангардные электронщики Son Lux, британская певица EMIKA и еще более полусотни артистов!

Один из самых масштабных городских open-air’ов обещает стать ярким событием этого лета. Посетителей ждут не только выступления любимых артистов, на площадке будет работать фудкорт, маркет локальных дизайнеров, чил-аут зоны.

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