Что готовит STEREOLETO в петербургском «Севкабель Порт»?

«Совершеннолетие» фестиваля STEREOLETO на площадке у Финского залива отметят Rag’n’Bone Man — выдающийся соул-исполнитель, автор хита «Human», культовая российская группа «Мумий Тролль»… Впервые в России выступит завораживающая норвежская певица AURORA. В программе выступления рейверов Little Big и одной из главных молодых поп-звезд — Монеточки. За два дня на пять сцен поднимутся авангардные электронщики Son Lux, британская певица EMIKA и еще более полусотни артистов!

Один из самых масштабных городских open-air’ов обещает стать ярким событием этого лета. Посетителей ждут не только выступления любимых артистов, на площадке будет работать фудкорт, маркет локальных дизайнеров, чил-аут зоны.