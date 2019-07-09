Военные приступили к дезинфекции питьевой воды в Иркутской области

, 9:36 Эфирная новость 61

Минобороны выделило специалистов для проведения восстановительных работ в районах, пострадавших от паводка.

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Фото, видео : ТАСС / Кирилл Шипицин, Пятый канал

Тема:
Паводок в Иркутской области 38

В городе Тулун Иркутской области военные приступили к дезинфекции питьевой воды. К этому часу уже обработаны несколько зданий водозабора. Сейчас ведутся работы на скважинах и подворьях, которые оказались в зоне наводнения. Спасатели с местными жителями откачивают воду из подвалов домов. В то же время военные врачи помогают коллегам проводить вакцинацию населения. Уже привиты несколько сотен человек.

Между тем, Минобороны продолжает усиливать группировку в Иркутской области. Из Абакана в Тулун выдвинулась колонна тяжелой техники. Она будет задействована для устранения последствий стихийного бедствия.

Напомню, в конце июня из-за мощных дождей и таяния снега в регион хлынула большая вода. Серьезно затопило более сотни населенных пунктов. В результате 23 человека погибли. О судьбе еще девяти по-прежнему ничего не известно.

Тема:
Паводок в Иркутской области 38
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