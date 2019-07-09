Руководство «Рустави 2» не будет увольнять оскорбившего Путина журналиста

Грузинского телеведущего Георгия Габунию, оскорбившего президента России Владимира Путина в эфире «Рустави 2», увольнять не будут. Об этом заявил генеральный директор телеканала Ника Гварамия.
В интервью для «Громадське ТВ» он отметил, что руководство считает поведение журналиста неприемлемым и поэтому приняло соответствующие меры, отстранив ведущего от работы на два месяца. Что касается будущей карьеры Габунии, то он вернется к работе на «Рустави 2», сообщают РИА Новости.
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По его мнению, произошедший инцидент позитивно скажется на рейтинге телеканала и увеличит число его зрителей.
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