Руководство «Рустави 2» не будет увольнять оскорбившего Путина журналиста

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Спустя два месяца ведущий телеканала Георгий Габуния снова вернется к работе.

Фото : facebook.com / Giorgi Gabunia

Грузинского телеведущего Георгия Габунию, оскорбившего президента России Владимира Путина в эфире «Рустави 2», увольнять не будут. Об этом заявил генеральный директор телеканала Ника Гварамия.

В интервью для «Громадське ТВ» он отметил, что руководство считает поведение журналиста неприемлемым и поэтому приняло соответствующие меры, отстранив ведущего от работы на два месяца. Что касается будущей карьеры Габунии, то он вернется к работе на «Рустави 2», сообщают РИА Новости.

«Чтобы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и конституции», — заявил Ника Гварамия.

По его мнению, произошедший инцидент позитивно скажется на рейтинге телеканала и увеличит число его зрителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Георгий Гарбуния в эфире авторской передачи грубо выразился в адрес Владимира Путина. В Кремле этот поступок назвали «позором для грузин». Впоследствии журналист был отстранен от работы на два месяца.

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