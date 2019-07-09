Руководство «Рустави 2» не будет увольнять оскорбившего Путина журналиста

Грузинского телеведущего Георгия Габунию, оскорбившего президента России Владимира Путина в эфире «Рустави 2», увольнять не будут. Об этом заявил генеральный директор телеканала Ника Гварамия.

В интервью для «Громадське ТВ» он отметил, что руководство считает поведение журналиста неприемлемым и поэтому приняло соответствующие меры, отстранив ведущего от работы на два месяца. Что касается будущей карьеры Габунии, то он вернется к работе на «Рустави 2», сообщают РИА Новости.

« Чтобы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и конституции », — заявил Ника Гварамия.

По его мнению, произошедший инцидент позитивно скажется на рейтинге телеканала и увеличит число его зрителей.