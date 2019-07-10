«Монро отдыхает!»: Михалкова в алом платье восхитила фанатов «бесконечными» ногами

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михайлова покорила поклонников своими стройными ногами. Новое фото появилось на странице актрисы в Instagram.

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На снимке Юлия Михалкова позирует в красном платье в белый горошек на борту яхты. Артистка запечатлена на фоне заката — она отставила руку так, чтобы создавалась иллюзия, будто солнце лежит у нее на ладони. Актриса сидит на перилах катера, вытянув идеально загоревшие ноги на палубу. Поклонники от такого зрелища пришли в восторг.

«Мэрилин Монро отдыхает!»

«Круто. Бездна фантазии. Молодец, Юля!»

«Вы самая красивая девушка. Вы влюбляете в себя всем — фигурой, харизмой и чем-то колдовским. Притягиваете не то что взгляд — сердце!» — восхищаются подписчики.

Instagram @mihalkova

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михалкова в бикини на яхте сразила фанатов фигурой.