Гороскоп на 10 июля: Близнецы, прыгайте в огонь самопознания!

Стрельцы, услышьте тех, кто обращается к вам посреди хаоса. Овны, сделайте глубокий вдох и вернитесь в настоящее — в место любви и радости. Рыбы, не бойтесь идти по тропинке в одиночку.

Овен — гороскоп на сегодня, 10 июля

Сделайте глубокий вдох и вернитесь в настоящее — в место любви и радости. Помните, корень всех страданий либо лежит в прошлом, которое вы должны были отпустить давным-давно, либо пускает свои ростки на чистый холст будущего. Наши мысли создают нашу реальность, Овны. Не позволяйте беспокойству и тревоге затмить то, что может быть идеальным завтра.

Космический совет: вернись в настоящее.

Телец — гороскоп на сегодня, 10 июля

Мы здесь не для того, чтобы вести войны. Мы здесь, чтобы нести послание любви, сострадания и единства. Знайте, где вы работаете. Не могли бы вы использовать свои слова в качестве оружия? Вы можете сделать шаг назад. Сделайте глубокий вдох и считайте в обратном направлении от десяти. Если вы научитесь отвечать, а не реагировать, вы навсегда измените игру.

Космический совет: мы здесь, чтобы нести послание любви и сострадания.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 10 июля

Задумайтесь о мудрых словах, Близнецы: «Пока семя не упадет в землю и не погибнет, оно не сможет вырасти и стать большим деревом». Загляните в свой внутренний мир и прислушайтесь к зову сердца. Пришло время познать себя без вещей, которые удерживают вас во внешнем мире. Прыгните в огонь самопознания. В этом путешествии к просветлению вам еще многое предстоит открыть.

Космический совет: грядет перерождение.

Рак — гороскоп на сегодня, 10 июля

«Нельзя чувствовать себя бедным и излучать вибрации бедности, и в то же время процветать. Изобилие вас не найдет, пока вы не станете излучать изобилие», — так говорит известный американский оратор-мотиватор Эстер Хикс. Вы являетесь причиной, по которой ваша карьера демонстрирует устойчивый прогресс. Продолжайте предпринимать целенаправленные действия для достижения лучшей жизни, используя девиз: «Все, что я желаю, уже мое!».

Космический совет: впереди нет горы, которая слишком высока.

Лев — гороскоп на сегодня, 10 июля

То, что вас окружает жесткая рабочая среда, еще не значит, что вы должны быть таким же. Не будьте на той же волне. Создайте обстановку, в которой вы чувствуете себя воспитанным, любимым и поддерживаемым. Окружите себя успокаивающими цветами и целебными кристаллами. Иногда стоит послушать любимую песню в разгар хаотичного рабочего дня. Это достаточно, чтобы изменить настрой.

Космический совет: не будьте на волне хаоса, создайте свое настроение.

Дева — гороскоп на сегодня, 10 июля

Почему все эти гуру самопомощи и просветленные мастера постоянно говорят об «отпущении»? Что, черт возьми, это действительно значит? Изречение авторп мотивирующих книг Стива Мараболи поможет справиться с тяжелыми эмоциями, которые отягощают вас: «Если вы не прощаете себя, если вы не прощаете ситуацию, вы не сможете понять, что проблема уже позади. Значит вы не сможете двигаться вперед». Девы, начните с принятия того, что некоторые вещи вы не можете изменить.

Космический совет: время отпустить тяжелые эмоции, которые давят на вас.

Весы — гороскоп на сегодня, 10 июля

Весы, сегодня вам предстоит задуматься о том, что происходит в данный момент в вашей жизни. Вселенная рекомендует вам набраться смелости и уверенности в себе, чтобы в будущем более глубоко вникнуть в работу вашего внутреннего мира. Помните, что наша духовная команда общается с нами с помощью множества способов. Психолог Дорин Верче описывает четыре способа ясновидения. Среди них чувствознание, интуиция, ясновидение и яснослышание. На этом этапе ваша способность ясновидения может быть особенно усилена. Увеличьте частоту, чтобы вы могли получить доступ к сообщениям из чистого сознания.

Космический совет: прислушайтесь к своим чувствам.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 10 июля

«Лучшее, что может сделать для себя человек — это регулярно покидать зону привычного». Дорогие Скорпионы, пусть цитата известного канадского писателя Робина Шармы вдохновит вас на изменение обстоятельств к лучшему. Найдите дверь, которая готова открыться вам, когда закроется дверь старая. Интуиция подскажет вам свой путь по лестнице к счастью.

Космический совет: возьмите на себя ответственность за свою жизнь.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 10 июля

Иногда жизнь ощущается как радуга и солнечный свет. В другое время она может походить на осколки стекла. Услышьте тех, кто обращается к вам посреди хаоса. Признайте тех, кто не уклоняется от реального разговора, когда дела идут плохо. Вселенная помогает вам понять, что такое настоящая дружба.

Космический совет: услышьте тех, кто обращается к вам посреди хаоса.

Козерог — гороскоп на сегодня, 10 июля

Сегодня пришло время заняться осознанной работой над решением проблем. Приготовьтесь нажать кнопку внутреннего сброса. Но вот что касается трансформации, она, несомненно, создаст неудобство тем, кто убегает от собственной природы. Козероги, не позволяйте никому стыдить вас за то, кем вы являетесь. Космический совет: не бойтесь перезагрузиться!

Водолей — гороскоп на сегодня, 10 июля

«Любите то, что вы делаете. Делайте то, что любите». Применяйте эту простую философию ко всем сферам своей жизни, и вам не придется работать ни дня в своей жизни. Пришло время перестроиться на жизненном пути и вспомнить, почему вы начали этот путь в самом начале. Внутренняя алхимия, несомненно, расширит ваши горизонты и откроет дверь для золотых возможностей.

Космический совет: отнеситесь к высказыванию «делай, что любишь» серьезно.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 10 июля

«Чувства — это просто посетители, пусть они приходят и уходят», — сказал философ Муджи. Теперь вы понимаете истинное значение отрешенности, Рыбы. Помните, что рождение значимого проекта иногда бывает одиноким процессом. Не позволяйте ничему помешать вам принять пустоту и создать чего-то, что вы запомните надолго.

Космический совет: практика изобразительного искусства отрешенности.

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