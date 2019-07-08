Видео: Михалкова в бикини на яхте сразила фанатов фигурой

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Звезда «Уральских пельменей» отправилась в круиз по Черному морю.

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Фото, видео : Instagram @mihalkova

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова снова поразила поклонников идеальной фигурой. Наблюдать роскошное тело любимой актрисы фанаты могли на ее странице в Instagram.

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В «сторис» в своем аккаунте Михалкова опубликовала короткое видео. В кадре артистка позирует на борту яхты на фоне заката. На Юлии черный купальник-бикини с расшитым пайетками бюстгальтером. Судя по отметке, которую актриса поставила на запись, она находится в Сочи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что своих поклонников Михалкова способна поразить не только роскошной фигурой, но и интеллектом — актриса с легкостью обыграла в шахматы своего коллегу по сцене Максима Ярицу.

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