Президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть видеообращение, в котором заявил об отмене военного парада в День независимости из-за его помпезности и дороговизны. По словам лидера Незалежной, вместо этого он принял решение выплатить премии военным, задействованным в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает URA.RU.
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Несмотря на это, украинский лидер подчеркнул, что празднование Дня независимости и «чествование героев» 24 августа в Киеве состоится, но в определенно новом формате.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Зеленский в очередной раз перешел на русский язык.