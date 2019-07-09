Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины — видео

, 20:34 Видео 68

Президент Незалежной сообщил, что вместо помпезного и недешевого парада он принял решение выплатить премии военным.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, ВКонтакте @URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть видеообращение, в котором заявил об отмене военного парада в День независимости из-за его помпезности и дороговизны. По словам лидера Незалежной, вместо этого он принял решение выплатить премии военным, задействованным в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает URA.RU.

«Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа на День независимости Украины у нас проходит военный парад — такой помпезный и недешевый. Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным, и мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным — это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры, это все военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения операции объединенных сил», — заявил Владимир Зеленский.

Несмотря на это, украинский лидер подчеркнул, что празднование Дня независимости и «чествование героев» 24 августа в Киеве состоится, но в определенно новом формате.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Зеленский в очередной раз перешел на русский язык.

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +10°
63.77
-0.10 71.46
-0.25
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

21:30
Видео: Пожар произошел в здании правительства Ульяновской области
21:28
Владимир Путин присоединился к работе глобального саммита GMIS 2019 в Екатеринбурге
21:15
Видео: студентка упала в обморок на встрече с Путиным
21:03
Трубу с горячей водой прорвало в Петербурге. Пострадал рабочий — фото
20:53
Кудрин предложил ужесточить ответственность за недострой
20:41
Бывшую звезду «Дома-2» Марго Овсянникову избил турецкий ухажер — видео

Сейчас читают

«Фигура — отпад»: Анна Михайловская в бикини очаровала фанатов
«Чушь какая-то»: Алибасов ответил на слухи о своем завещании
«Слишком горячо!» Нюша поделилась необычным исполнением BottleCapChallenge

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге