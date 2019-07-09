Президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть видеообращение, в котором заявил об отмене военного парада в День независимости из-за его помпезности и дороговизны. По словам лидера Незалежной, вместо этого он принял решение выплатить премии военным, задействованным в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает URA.RU.

« Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа на День независимости Украины у нас проходит военный парад — такой помпезный и недешевый. Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным, и мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным — это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры, это все военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения операции объединенных сил », — заявил Владимир Зеленский.

Несмотря на это, украинский лидер подчеркнул, что празднование Дня независимости и «чествование героев» 24 августа в Киеве состоится, но в определенно новом формате.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Зеленский в очередной раз перешел на русский язык.