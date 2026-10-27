Новые лица мушкетеров: кто мог бы сыграть Д`Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса

Музыкальный телефильм Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера» впервые показали по ТВ в декабре 1979-го. История горячего гасконца и его друзей запомнилась зрителям приключениями, песнями и яркими характерами — от невозмутимого Атоса до коварной Миледи.

А что, если бы за новую экранизацию взялись в 2026 году? 5-tv.ru пофантазировал, кто из современных российских актеров мог бы сыграть знакомых героев и какие оттенки привнести в их образы.

Д’Артаньян — Евгений Романцов

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1979 г; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Д’Артаньян приезжает из Гаскони в Париж, мечтая стать королевским мушкетером. Он вспыльчив, честолюбив и готов защищать свою честь по любому поводу. Знакомство с Атосом, Портосом и Арамисом начинается с вызовов на дуэль, но оборачивается дружбой.

Евгений Романцов мог бы подчеркнуть юношескую порывистость героя. Его д’Артаньян сначала хватался бы за шпагу и лишь потом задумывался о последствиях, с одинаковым жаром бросаясь в ссору, приключение или любовную историю.

Атос — Евгений Цыганов

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1979 г; www.globallookpress.com/Gennadii Sergeev

Атос — благородный и сдержанный мушкетер, чье прошлое связано с Миледи. Он редко говорит о себе, не спешит доверять людям и старается держать чувства под контролем. При этом друзья знают: в опасности на него можно положиться.

Евгений Цыганов мог бы сыграть Атоса через паузы, короткие реплики и внимательный взгляд. Его герой не стремился бы руководить компанией, но в решающий момент одного его слова хватало бы, чтобы прекратить спор.

Особенно выразительной могла бы стать встреча с Миледи. Привычное спокойствие Атоса дало бы трещину, позволяя увидеть, насколько болезненной остается для него история прежней любви.

Портос — Никита Кологривый

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1979 г; www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Портос любит красивую одежду, хорошее застолье и возможность произвести впечатление. Он хвастлив, жизнерадостен и охотно пользуется своей силой. Но в минуту опасности его преданность друзьям не вызывает сомнений.

Никита Кологривый мог бы предложить более стремительного и задиристого Портоса. Его герой громче всех смеялся бы над удачной шуткой, охотно преувеличивал собственные подвиги и первым бросался на помощь товарищам.

Арамис — Иван Янковский

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1979 г; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Арамис отличается изящными манерами и интересом к богословию. Он рассуждает о духовном призвании, но при этом ценит светскую жизнь и женское внимание. Учтивость не мешает ему уверенно владеть шпагой и участвовать в рискованных предприятиях друзей.

Иван Янковский мог бы сделать особенно заметной эту двойственность. Его Арамис с серьезным видом говорил бы об отказе от мирской суеты, а затем находил убедительную причину отложить исполнение собственных намерений.

Миледи — Юлия Снигирь

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1979 г; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Миледи — опасная союзница кардинала, умело использующая обаяние, обман и чужие слабости. Она действует в интересах Ришелье, но не забывает о собственной выгоде и мести. Ее прошлое связывает ее с Атосом и становится одной из важных тайн истории.

Юлия Снигирь могла бы сыграть героиню, которая мгновенно подбирает нужную манеру поведения. С одним человеком она держалась бы уверенно и властно, перед другим изображала бы беззащитность, третьему обещала любовь.

Констанция — Анастасия Талызина

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1979 г; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Констанция Бонасье — приближенная королевы Анны Австрийской. Она помогает хранить ее тайну и оказывается втянутой в опасные придворные события. Искренность сочетается в героине со смелостью и готовностью рисковать ради тех, кому она предана.

Анастасия Талызина могла бы подчеркнуть живость и решительность Констанции. Ее героиня открыто выражала бы чувства, спорила с д’Артаньяном и действовала самостоятельно, когда промедление грозит бедой.

Кардинал Ришелье — Сергей Маковецкий

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1979 г; www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Ришелье — влиятельный политик, который использует придворные интриги для укрепления своей власти. Он стремится скомпрометировать королеву, располагает преданными исполнителями и умеет обращать обстоятельства в свою пользу. При этом способен оценить мужество противника.

Сергей Маковецкий мог бы сделать главным оружием кардинала спокойный разговор. Его Ришелье внимательно выслушивал бы собеседника, задавал несколько точных вопросов и постепенно давал понять, насколько хорошо осведомлен.

Такому герою не требовалось бы постоянно демонстрировать гнев. Угрозу передавали бы вежливость, долгая пауза или неожиданная уступка, за которой угадывался следующий ход.

Рошфор — Виктор Добронравов

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1979 г; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Граф Рошфор — доверенный человек кардинала и один из противников д’Артаньяна. Он выполняет опасные поручения, участвует в тайных операциях и готов прибегнуть как к обману, так и к открытому столкновению.

Виктор Добронравов мог бы сыграть Рошфора собранным и уверенным в своих силах. Его герой не тратил бы время на длинные объяснения, внимательно следил за противником и действовал в подходящий момент.

Королева Анна — Виктория Исакова

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1979 г; www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Анна Австрийская вынуждена скрывать чувства к герцогу Бекингему и опасаться интриг кардинала. Ее высокое положение не защищает от ревности короля и угрозы публичного унижения. Сохранение тайны зависит от верности приближенных и помощи мушкетеров.

Виктория Исакова могла бы показать, каких усилий героине стоит королевская сдержанность. На придворном приеме ее Анна сохраняла бы достоинство, но в разговоре с Констанцией позволяла бы себе тревогу, сомнение и надежду.

Особенно важным стал бы контраст между публичными и личными сценами.

Людовик XIII — Павел Деревянко

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1979 г; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Людовик XIII самолюбив, ревнив и подвержен влиянию кардинала. Ему важно ощущать себя полновластным монархом, но придворные интриги постоянно задевают его личные чувства и мешают сохранять уверенность.

Павел Деревянко мог бы соединить в этом образе комичность и обидчивость. Его Людовик требовал бы беспрекословного подчинения, а через минуту искал бы у Ришелье подтверждения, что принял верное решение.

Юмор рождался бы из резких переходов от величественности к растерянности. При этом герой сохранял бы власть, поэтому даже его капризы имели бы серьезные последствия для окружающих.

Де Тревиль — Владимир Вдовиченков

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1979 г; www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Де Тревиль — капитан королевских мушкетеров, опытный командир и защитник интересов своих подчиненных. Он требует дисциплины, знает об их горячем нраве и умеет отстаивать их перед королем. В фильме Юнгвальд-Хилькевича эту роль сыграл Лев Дуров.

Владимир Вдовиченков мог бы подчеркнуть военную выправку и авторитет капитана. Его де Тревиль быстро распознавал бы попытки оправдаться, резко обрывал хвастовство и ценил доказанную поступками храбрость.