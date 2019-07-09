Украинский лидер Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста об инициативе руководителя офиса президента Незалежной Андрея Богдана о предоставлении русскому языку статуса регионального на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил, что он не видит в этом никакой проблемы.

По словам Владимира Зеленского, жители вышеназванных территорий могут общаться, как хотят.

« А, Богдан сказал? Я не знаю, что Богдан сказал и, что до этого говорили. Идея Андрюхина — это его идея, да и люди об этом говорят. Я думаю, что мы когда-то остановим войну, и дать возможность людям говорить на русском языке в Донецке, если они хотят… А что тут за проблема? У нас в целом нет этой проблемы… », — сказал Владимир Зеленский на украинском языке.

При этом президент Украины, сделав небольшую паузу и подумав, продолжил отвечать на вопрос корреспондента на русском языке.

« Вы по-русски, я вам отвечу. Смотрите, такая информационная была война, что нельзя говорить на русском языке. Я думаю, что вы понимаете, что можно говорить. Я президент, я с вами говорю, как хочу. Правильно? Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они там документы могли, например, заполнять на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы », — заключил Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава администрации Зеленского выступил против государственного статуса русского языка.