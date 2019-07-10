В Ростове-на-Дону сгорела крыша музыкального театра — видео

, 9:33 Эфирная новость 24

Здание находится на реконструкции, на крыше проводились ремонтные работы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Globallookpress.com, Пятый канал

Крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону. В центре города загорелся музыкальный театр. Огнем было охвачено около 400 квадратных метров кровли. Здание сейчас на реконструкции, и на крыше проводились ремонтные работы.

По одной из версий нарушение правил безопасности и стало причиной пожара. Сумма ущерба пока неизвестна, но от воды пострадали помещения, которые уже были отремонтированы.

Сейчас пожар полностью потушен пострадавших нет. Задние ростовского музыкального театра было построено в 1999 году. Его сценическая площадка одна из самых больших в России, и по площади уступает лишь Большому театру.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в здании правительства Ульяновской области.

Читайте также

+13° Днём +19°
Ночью +10°
63.77
-0.10 71.46
-0.25
Гороскоп на 10 июля: Близнецы, прыгайте в огонь самопознания!

Последние новости

9:33
В Ростове-на-Дону сгорела крыша музыкального театра — видео
9:18
Мощный град прошел в Воронеже — видео
9:09
Видео: В США самолет совершил экстренную посадку
8:56
Видео: Рита Дакота затеяла ремонт в квартире, купленной Владом Соколовским
8:42
«Небольшие аномалии»: Какая погода ожидает россиян в августе
8:31
«Диеты не понадобились»: Юрий Стоянов о том, как ему удалось сбросить 22 килограмма

Сейчас читают

Фото: Парижане обсуждают появление полураздетой Анджелины Джоли на балконе
«Не знаю, сколько мне осталось»: Певица Марина Хлебникова призналась, что больна
Стало известно о реакции матери Габуния на скандал с участием сына

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге