Крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону. В центре города загорелся музыкальный театр. Огнем было охвачено около 400 квадратных метров кровли. Здание сейчас на реконструкции, и на крыше проводились ремонтные работы.

По одной из версий нарушение правил безопасности и стало причиной пожара. Сумма ущерба пока неизвестна, но от воды пострадали помещения, которые уже были отремонтированы.

Сейчас пожар полностью потушен пострадавших нет. Задние ростовского музыкального театра было построено в 1999 году. Его сценическая площадка одна из самых больших в России, и по площади уступает лишь Большому театру.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в здании правительства Ульяновской области.