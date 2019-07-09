Видео: Пожар произошел в здании правительства Ульяновской области

, 21:30 Видео 141

Сообщение о возгорании на пульт дежурных поступило около 21 часов во вторник, 9 июля.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 1ul.ru, Соцсети

Пожар произошел в здании правительства Ульяновской области на Соборной площади. Сообщение о возгорании на пульт дежурных поступило около 21 часов во вторник, 9 июля. Очевидцы произошедшего публикуют видео с места ЧП в соцсетях.

На кадрах видно, как из-под крыши здания со стороны эспланады вырывается огонь, также заметен столб черного дыма. На место выехали сотрудники МЧС. Информация о пострадавших пока не поступала. Также неизвестно, что стало причиной возгорания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Валенсии полыхает крупнейший в Европе океанариум.

Читайте также

+13° Днём +18°
Ночью +10°
63.77
-0.10 71.46
-0.25
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

22:57
Видео: В Грузии отреагировали на решение Путина по санкциям
22:46
«Полина, покушай!»: Фанаты обеспокоены худобой Гагариной — фото
22:34
Минпросвещения организовало исследование о влиянии гаджетов на физиологию детей
22:23
Видео: Михаил Саакашвили сломал руку женщине в одесском суде
22:12
Эммануил Виторган не может отучить полуторагодовалую дочку от пустышки
22:03
Суд оставил под арестом фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля

Сейчас читают

«Чушь какая-то»: Алибасов ответил на слухи о своем завещании
Видео: «пассивный тверк» Ковальчук и Фомина вызвал неодобрение фанатов
«Слишком горячо!» Нюша поделилась необычным исполнением BottleCapChallenge

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге