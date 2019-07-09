Видео: Пожар произошел в здании правительства Ульяновской области

Пожар произошел в здании правительства Ульяновской области на Соборной площади. Сообщение о возгорании на пульт дежурных поступило около 21 часов во вторник, 9 июля. Очевидцы произошедшего публикуют видео с места ЧП в соцсетях.

На кадрах видно, как из-под крыши здания со стороны эспланады вырывается огонь, также заметен столб черного дыма. На место выехали сотрудники МЧС. Информация о пострадавших пока не поступала. Также неизвестно, что стало причиной возгорания.

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