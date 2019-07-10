Видео: В США самолет совершил экстренную посадку

В США совершил экстренную посадку пассажирский лайнер, выполнявший рейс Атланта — Балтимор. Через час после взлета в двигатель лайнера попала деталь самолета. Один из пассажиров снял происшествие на камеру мобильного телефона. Из двигателя летели искры и лишь каким-то чудом он продолжал работать.

Экипаж принял решение об экстренной посадке. Никто из 150 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Всех отправили в Балтимор другим рейсом. В качестве компенсации представители авиакомпании ограничились ваучерами на питание и извинениями за доставленное неудобство.

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