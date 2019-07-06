Борьбой с дебоширами займутся «воздушные маршалы»

За безопасностью пассажиров самолетов будет следить специальное подразделение. Следственный комитет предложил ввести так называемых «воздушных маршалов».

По мнению правоохранителей, агент прошедший спецподготовку, сможет не только вовремя усмирить очередного распоясавшего дебошира во время полета, но и предотвратить попытку теракта. Подобные службы уже несколько лет эффективно работают в Соединенных Штатах и Великобритании.

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Маршалы вооружены. Лайнер сопровождают, под видом обычных путешественников, сохраняя «инкогнито». При этом, кто из пассажиров «воздушный маршал», до поры до времени загадка даже для экипажа. Пока на борту не возникнет нештатная ситуация.

В последнее время дебош на борту самолета стал серьезной проблемой в российской гражданской авиации. Авиакомпании со временем стали вводить "черные списки" пассажиров. В некоторых случаях наказание дебоширы получали даже вплоть до уголовных. Усмирять неадекватного пассажира бросались практически всем экипажем. Не раз доставалось от них и хрупким стюардессам.

Как рассказывал 5-tv.ru, последним громким инцидентом стала скоропостижная смерть дебошира. Мужчина, устроивший драку и панику на борту и позднее умерший в карете скорой, страдал психическим расстройством.