Видео: Охранник ночного клуба в Одессе одним ударом убил посетителя — 18+

, 12:46 Видео 181

Мужчина пытался предотвратить драку.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, YouTube / Rada Bezpeki

Посетитель ночного клуба в Одессе получил смертельный удар по голове от охранника заведения, сообщают местные СМИ.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что мужчина поплатился всего лишь за то, что попытался прекратить ссору между своим другом и сотрудниками ночного клуба. По информации пресс-службы ГУНП Одессы, один из охранников нанес 36-летнему мужчине удар в голову, оказавшийся смертельным.

Пострадавший скончался в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение». 24-летний сотрудник ночного клуба задержан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о массовой драке между футбольными фанатами в Одессе.

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