Посетитель ночного клуба в Одессе получил смертельный удар по голове от охранника заведения, сообщают местные СМИ.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что мужчина поплатился всего лишь за то, что попытался прекратить ссору между своим другом и сотрудниками ночного клуба. По информации пресс-службы ГУНП Одессы, один из охранников нанес 36-летнему мужчине удар в голову, оказавшийся смертельным.

Пострадавший скончался в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение». 24-летний сотрудник ночного клуба задержан.

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