Пилот самолета, следовавшего из Тивата в Москву, упал в обморок

, 13:15 190

Борт был вынужден совершить срочную посадку в Калуге.

Фото : www.globallookpress.com / Niels Poulsen

Самолет авиакомпании «Монтенегро Эйрлайнс», следовавший из Тивата в Москву, вынужден был совершить срочную посадку из-за ЧП на борту. Первый пилот экипажа почувствовал себя плохо и потерял сознание, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Борт экстренно сел в Калуге.

«При подлете к Москве, когда самолет уже пошел на снижение, первый пилот почувствовал себя плохо и потерял сознание. Лайнер был вынужден совершить из-за этого посадку в калужском аэропорту», — сказал источник.

По словам источника, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. О состоянии пилота пока ничего неизвестно.

Самолет должен был прибыть в аэропорт «Домодедово».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США самолет совершил экстренную посадку из-за попадания в двигатель постороннего предмета.

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Пилот самолета, следовавшего из Тивата в Москву, упал в обморок

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