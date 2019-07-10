Пилот самолета, следовавшего из Тивата в Москву, упал в обморок

Самолет авиакомпании «Монтенегро Эйрлайнс», следовавший из Тивата в Москву, вынужден был совершить срочную посадку из-за ЧП на борту. Первый пилот экипажа почувствовал себя плохо и потерял сознание, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Борт экстренно сел в Калуге.

«При подлете к Москве, когда самолет уже пошел на снижение, первый пилот почувствовал себя плохо и потерял сознание. Лайнер был вынужден совершить из-за этого посадку в калужском аэропорту», — сказал источник.

По словам источника, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. О состоянии пилота пока ничего неизвестно.

Самолет должен был прибыть в аэропорт «Домодедово».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США самолет совершил экстренную посадку из-за попадания в двигатель постороннего предмета.