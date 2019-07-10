«Богиня!»: Maruv привела фанатов в восторг кадрами с отдыха

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, опубликовала в Instagram новые видео и фото. В кадре артистка сексуально позирует в купальнике и демонстрирует фанатам потрясающую фигуру. На снимках девушка нежится в бассейне в откровенном бикини, спрятав глаза под солнцезащитными очками.
«Я зарядилась!» — подписала фотографии певица.
Поклонники пришли в восторг от новых публикаций Maruv. Знаменитость редко демонстрирует свое тело. В основном звезда предпочитает выкладывать снимки в одежде: спортивных брюках и ярких фирменных кроссовках, экстравагантном леопардовом платье, латексных и кожаных костюмах и других закрытых нарядах.
«Вау! Огонь! Хоть и в водице. Богиня!»
«Как настоящая королева!»
«Мир дозрел лицезреть Марувоньку в раздельном купальнике!» — радуются снимку фанаты.
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Однако некоторые подписчики отметили нездоровую худобу своего кумира. На снимках ноги певицы выглядят очень тонкими, к тому же, у нее сильно выпирают ребра.
«Худая какая!»
«Совсем исхудала»;
«Только не худей больше!» — умоляют певицу фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Maruv обматерила авиакомпанию МАУ после повторной кражи.