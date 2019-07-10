«Богиня!»: Maruv привела фанатов в восторг кадрами с отдыха

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, опубликовала в Instagram новые видео и фото. В кадре артистка сексуально позирует в купальнике и демонстрирует фанатам потрясающую фигуру. На снимках девушка нежится в бассейне в откровенном бикини, спрятав глаза под солнцезащитными очками.

«Я зарядилась!» — подписала фотографии певица.

Поклонники пришли в восторг от новых публикаций Maruv. Знаменитость редко демонстрирует свое тело. В основном звезда предпочитает выкладывать снимки в одежде: спортивных брюках и ярких фирменных кроссовках, экстравагантном леопардовом платье, латексных и кожаных костюмах и других закрытых нарядах.

Instagram @maruvofficial