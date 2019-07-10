«Богиня!»: Maruv привела фанатов в восторг кадрами с отдыха

, 19:45 Видео 123

Певица редко балует поклонников откровенными кадрами и старается не демонстрировать свою, как выяснилось, потрясающую фигуру.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @maruvofficial

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, опубликовала в Instagram новые видео и фото. В кадре артистка сексуально позирует в купальнике и демонстрирует фанатам потрясающую фигуру. На снимках девушка нежится в бассейне в откровенном бикини, спрятав глаза под солнцезащитными очками.

«Я зарядилась!» — подписала фотографии певица.

Поклонники пришли в восторг от новых публикаций Maruv. Знаменитость редко демонстрирует свое тело. В основном звезда предпочитает выкладывать снимки в одежде: спортивных брюках и ярких фирменных кроссовках, экстравагантном леопардовом платье, латексных и кожаных костюмах и других закрытых нарядах.

Instagram @maruvofficial

«Вау! Огонь! Хоть и в водице. Богиня!»

«Как настоящая королева!»

«Мир дозрел лицезреть Марувоньку в раздельном купальнике!» — радуются снимку фанаты.

«На таких не женятся»: В сети бурно обсуждают слухи о свадьбе Волочковой

Однако некоторые подписчики отметили нездоровую худобу своего кумира. На снимках ноги певицы выглядят очень тонкими, к тому же, у нее сильно выпирают ребра.

«Худая какая!»

«Совсем исхудала»;

«Только не худей больше!» — умоляют певицу фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Maruv обматерила авиакомпанию МАУ после повторной кражи.

Читайте также

+17° Днём +19°
Ночью +9°
63.80
0.03 71.56
0.10
Гороскоп на 10 июля: Близнецы, прыгайте в огонь самопознания!

Последние новости

20:20
«Чересчур!»: Шпица в купальнике продемонстрировала результат тренировок
20:09
В Германии потеряли след 160 террористов, воевавших в Сирии
19:57
В России ввели уголовную ответственность за препятствование «скорым» на дороге
19:45
«Богиня!»: Maruv привела фанатов в восторг кадрами с отдыха
19:36
Россия может стать ведущим производителем и поставщиком рыбной продукции
19:25
В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин»

Сейчас читают

«Зачем так опошляться?!» — Лобода шокировала фанатов провокационным фото
«На таких не женятся»: В сети бурно обсуждают слухи о свадьбе Волочковой
«Откровенненько!»: Новое фото Михалковой смутило фанатов

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге