Канцлера Германии Ангелу Меркель вновь затрясло на публике во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в среду, 10 июля. Это произошло уже в третий раз подряд за последние три недели.

На кадрах с официального мероприятия видно, как немецкого канцлера потряхивает на глазах у коллег. При этом ни Антти Ринне, ни другие чиновники не спешат оказывать ей помощь. Через несколько секунд Меркель, по-видимому, становится лучше. Она слегка улыбается финскому премьеру и твердой походкой идет по красной дорожке.

Комментируя свое состояние в беседе с журналистами, канцлер Германии заверила, что общественности «не о чем беспокоиться», передает телеканал RT.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что впервые на публике Ангелу Меркель затрясло в присутствии Владимира Зеленского 18 июня, чуть позднее, 27 июня, ситуация повторилась при президенте Германии Франке-Вальтере Штайнмайере.