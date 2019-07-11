«Стимулируйте, возбуждайте»: Полностью голая Королева повторила пост Лободы

Наташа Королева поддержала идею обнаженных йога-фото в Instagram. Снимок, подобный тому, что недавно был опубликован в аккаунте Светланы Лободы, появился и на странице Королевой.

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На снимке Наташа совершенно без одежды выполняет стойку на голове. Артистка позирует к камере спиной, поэтому в кадре видны только ее спина и ягодицы. Как пояснила в комментарии к публикации Королева, таким образом она пытается помирить Лободу и пользовательницу, зарегистрированную под логином nude_yogagirl.

Instagram @koroleva__star

Как выяснилось, появлявшийся недавно в ленте российской певицы обнаженный кадр уже был опубликован на странице любительницы «голой йоги» в конце мая. Сложившейся ситуации сама йогиня уже посвятила отдельную публикацию и несколько сторис. Сам пост к настоящему времени тоже пропал со страницы певицы.

Instagram @nude_yogagirl

Королева тем временем под своим снимком призвала стороны «не ссориться». Дополнительно артистка отметила, что закрывает комментарии.

О провокационном снимке, появившемся на странице Светланы Лободы, 5-tv.ru писал ранее.