«Зачем так опошляться?!» — Лобода шокировала фанатов провокационным фото

, 14:40 Фото 1 836

Певица выложила снимок, на котором девушка стоит на пирсе вверх ногами в абсолютно первозданном виде.

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Фото, видео : Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода опубликовала провокационное фото. На кадре девушка стоит в стойке на голове абсолютно обнаженная. При этом героиня провокационного снимка повернулась к зрителям спиной. Поклонники певицы разделились на два лагеря. Первые утверждают, что Светлана не могла так низко пасть, и на фото другая девушка. Другие, наоборот, уверены — Лобода превратилась в неприличную женщину.

«В Нижнем Новгороде я встану на сцене», — подписала публикацию звезда.

Instagram @lobodaofficial

Подписчики атаковали комментарии звезды злостными высказываниями.

«Какая мерзость процветает! Зачем так опошляться?!»

«Свет… Ну ты и даешь!..»

«Отпишусь к чертям. Стремная», — пишут хейтеры.

«Побежали слоники» — дочь Ирины Пеговой порезвилась в фонтане

Сама певица никак не реагирует на нападки со стороны фолловеров. Такое поведение знаменитости лишь усилило дискуссию в комментариях, по поводу того, кто на фото.

«Может это Волочкова?»

«У этой женщины талия точно не Лободы!»

«Света, вас сдала татуировка, которой нет у этой женщины!» — все-таки разоблачили интриганку Лободу фанаты.

Светлана Лобода обожает провоцировать подписчиков. То выкладывает фото без бюстгальтера, то демонстрирует пресс в пиджаке на голое тело, то интригует поклонников постами о замужестве

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода похвасталась «аппетитными» формами.

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