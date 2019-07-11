Пока одни политики завоевывают доверие, решая реальные вопросы, другим достаточно просто популярности и хайпа. На куполе Верховной Рады, заметили человека похожего на Президента Украины. С мобильным телефоном в руке. То есть мужчина явно залез, чтобы сделать селфи.

И это в стиле Зеленского. На личной странице в инстаграме он позирует то с шаурмой, то с Дартом Вейдером, то среди любителей сосисок в тесте. Новое селфи должно привлечь и новых подписчиков, но что в реальной ли жизни?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский намерен превратить Чернобыль в «туристический магнит» — Президент Незалежной подписал указ о создании «зеленого коридора» для туристов. Документ призван положить конец коррупции, процветающей в зоне ЧАЭС.