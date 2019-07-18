История появления гороскопов и интересные факты о знаках зодиака

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Люди начали интересоваться влиянием звезд на жизнь человека еще в V веке до нашей эры.

Фото : www.globallookpress.com /Simone Brandt

Гороскоп — это…

Если открыть словарь греческого, то можно увидеть: «ωροσκόπιο» — «отрезок времени», «созерцатель». Перевод буквальный, потому что гороскоп «наблюдает» за звездами в определенные моменты. При рождении человека планеты стоят по-своему: с древнейших времен считалось, что они влияют на его дальнейшую судьбу. Гороскоп может объяснить характер ребенка, направив его на верный путь.

Гороскоп связан с энергией, которая поступает от планет. Каждое светило отражает характер и черты личности человека. Солнце, например, обозначает индивидуальность. Кроме этой звезды есть еще много планет, от которых мы зависим. Привычки, эмоциональное состояние и настроение в целом зависят от Луны. Составление натальной карты каждого — труд, требующий внимательности и концентрации. Чтобы составить космограмму — астрологическую карту, необходимы координаты движения планет по орбите.

История гороскопа

Жрецы впервые связали явления природы с расположением небесных тел еще в V веке до нашей эры. С современными астрологическими картами их схемы не сравнить, но все же они довольно точно отображали расположение на небе некоторых звезд. Считается, что тогда же и возникла астрология.

Древние считали, что Солнце, вращаясь, за сутки посещало все знаки зодиака. Именно поэтому происходило изменение карты. Но в те времена для каждого человека предсказание будущего было почти одинаковым, а сделать более индивидуальную карту удалось Алану Лео в XX веке.

Вычисление солнечного года и лунного месяца впервые оказалось под силу халдеям — народам Древней Греции. По расположению планет составляли гороскоп новорожденного. Астрологи могли даже предсказать, когда и где появятся люди, которые повлияют на ход истории. Халдеи пророчили, что важный в истории человечества ребенок — Иисус Христос — появится на свет в Вифлееме. Они пришли к этому месту и склонили голову, что в очередной раз убеждает работу астрологической карты.

Знаки зодиака

Первое деление неба на 12 частей появилось на территории современного Ирана — Вавилона — Шумерской цивилизацией. Издревле разные племена говорили о том, что знаки зодиака появились от богов. Шумеры же были уверены, что знаки зодиака — это боги, пришедшие с Млечного пути. Древние жители обратили внимание на то, что каждый месяц на востоке виднеются одни и те же знаки.

Разделение приняли всемирно, несмотря на то, что через эклиптику (большой круг: годичное движение Солнца) проходит 13 созвездий. Мало кто знает о существовании змееносца, потому что его выкинули из-за несчастного числа 13.

Актуальный гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака

Секреты названий знаков зодиака

  • Овен: миф о баране, похитившем царских детей. Один из них отдал барана Зевсу, а тот оставил его на небе.
  • Телец: по легенде Зевс превращался в быка и в этом обличие украл богиню Европу — оставил ее на острове Крит.
  • Близнецы: в честь сыновей Кастора и Полидевка, чьи родители основали Рим.
  • Рак: именно он помешал во втором сражении Геракла с Гидрой, вцепившись герою в ногу. Мертвого рака оставили на небе.
  • Лев: его убил Геракл во время первого и и самого сложного сражения.
  • Девы: в честь Деметры — древнегреческой богини плодородия.
  • Весы: в честь богини правосудия Фемиды.
  • Скорпион: ужалил противника Артемиды, помогая ей одолеть соперника.
  • Стрелец: в честь кентавра Хирона.
  • Козерог: в честь сельского бога Пана.
  • Водолей: древнейший символ древнегреческого происхождения.
  • Рыбы: Афродита и Эрос бежали, превратившись в рыб.

Интересные факты о знаках зодиака

  • Девушка Рак будет идеальной женой.
  • Овен считается самым сексуальным.
  • Самые сильные: Козерог, Лев, Овен, Скорпион.
  • Самый коварный — Скорпион.
  • Девы и Тельцы — самые верные.
  • Самый привлекательный — Стрелец.
  • Тельцы и Весы — самые добрые.
  • Больше везет Близнецам.
  • Лев отличается эгоизмом.
  • Самый общительный — Весы.
  • Самым закрытым — Козерог.
  • Гениальность присуща Водолею.

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