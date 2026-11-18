Переправа дважды подверглась ударам киевских боевиков.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Минтранс: поезда курсируют по Крымскому мосту в штатном режиме
Поезда, следующие по Крымскому мосту, продолжают курсировать в штатном режиме. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Глава ведомства Дмитрий Ядров провел заседание оперативного штаба об организации транспортного сообщения с Крымом. В числе приоритетных задач — обеспечение безопасности пассажиров, а также создание удобной и понятной схемы передвижения.
«В приоритете — безопасность пассажиров и создание понятной схемы движения. Обеспечена бесперебойная работа колл-центров, чтобы люди оперативно получали информацию и помощь», — заявил Минтранс РФ со ссылкой на Ядрова.
Для перевозки пассажиров планируется задействовать дополнительные поезда дальнего следования и пригородного сообщения. Минтранс также координирует работу всех видов транспорта, чтобы обеспечить бесперебойное сообщение с полуостровом.
Кроме того, при необходимости для перевозки пассажиров и грузов могут использовать Керченскую паромную переправу.
Перспективы восстановления
Ранее вице-премьер РФ Андрей Никитин отметил, что российские специалисты располагают всеми необходимыми технологиями и компетенциями для восстановления поврежденного Крымского моста в короткие сроки.
По его словам, одна из главных задач сейчас — как можно скорее наладить пассажирское сообщение, в первую очередь автомобильное. Для этого правительство России совместно с приграничными регионами разрабатывает альтернативные маршруты и занимается перераспределением транспортных потоков.
Атаки ВСУ на Крымский мост
За последние двое суток Крымский мост дважды подвергся атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О первом ударе утром 16 ноября сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение автомобилей по переправе временно остановили. В Керчи организовали работу оперативного штаба, а экстренные службы приступили к ликвидации последствий происшествия.
Вторая атака произошла в ночь на 17 ноября. Власти республики вновь ввели ограничения на движение по мосту. О временной приостановке автомобильного и железнодорожного сообщения также сообщили в Минтрансе России.
По фактам произошедших атак Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
77%
Нашли ошибку?