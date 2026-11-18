Минтранс: поезда курсируют по Крымскому мосту в штатном режиме

Поезда, следующие по Крымскому мосту, продолжают курсировать в штатном режиме. Об этом сообщили в Минтрансе России.

Глава ведомства Дмитрий Ядров провел заседание оперативного штаба об организации транспортного сообщения с Крымом. В числе приоритетных задач — обеспечение безопасности пассажиров, а также создание удобной и понятной схемы передвижения.

«В приоритете — безопасность пассажиров и создание понятной схемы движения. Обеспечена бесперебойная работа колл-центров, чтобы люди оперативно получали информацию и помощь», — заявил Минтранс РФ со ссылкой на Ядрова.

Для перевозки пассажиров планируется задействовать дополнительные поезда дальнего следования и пригородного сообщения. Минтранс также координирует работу всех видов транспорта, чтобы обеспечить бесперебойное сообщение с полуостровом.

Кроме того, при необходимости для перевозки пассажиров и грузов могут использовать Керченскую паромную переправу.

Перспективы восстановления

Ранее вице-премьер РФ Андрей Никитин отметил, что российские специалисты располагают всеми необходимыми технологиями и компетенциями для восстановления поврежденного Крымского моста в короткие сроки.

По его словам, одна из главных задач сейчас — как можно скорее наладить пассажирское сообщение, в первую очередь автомобильное. Для этого правительство России совместно с приграничными регионами разрабатывает альтернативные маршруты и занимается перераспределением транспортных потоков.

Атаки ВСУ на Крымский мост

За последние двое суток Крымский мост дважды подвергся атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О первом ударе утром 16 ноября сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение автомобилей по переправе временно остановили. В Керчи организовали работу оперативного штаба, а экстренные службы приступили к ликвидации последствий происшествия.

Вторая атака произошла в ночь на 17 ноября. Власти республики вновь ввели ограничения на движение по мосту. О временной приостановке автомобильного и железнодорожного сообщения также сообщили в Минтрансе России.

По фактам произошедших атак Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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