Что делать, если приснился бывший? Толкования Ванги, Миллера и Фрейда

Толкование Миллера

Психолог считает, что бывший во сне — к плохим событиям. Что-то может поменяться в негативном ключе. Эксперт советует попрощаться с прошлым, иначе оно помешает построить новые отношения.



Поцелуй же говорит о сюрприз: вы будете приятно удивлены. Секс с экс-возлюбленным — к ссорам и проблемам с окружающими. Миритесь с бывшим предметом воздыхания? Будьте готовы к возобновлению отношений с этим же человеком. Главное, чтобы не приснился бывший с грязной головой и в испачканной одежде, иначе на жизненном пути будут одни препятствия.

Толкование Ванги

Если снится бывший, то вы явно соскучились по человеку и желаете поскорее его увидеть. Ванга считала, что сон с экс-возлюбленным означает разлад и конфликты с нынешней половинкой. Будьте внимательны к чувствам и не делайте ошибок. Сон, в котором он пьяный означает, что человек по вам тоскует. Спустя время бывший осознал, что не может вас просто так отпустить.

«Кровавая Мэри»: Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом

Толкование Фрейда

Психолог считает, что былая любовь снится к плохим событиям: ругани, конфликтам, проблемам на работе. Разрыв отношений с нынешним парнем или мужем близок. Подсознание сравнивает двух партнеров, а это вовсе не хорошо. Если вдруг решите сообщить об этом второй половинке, то будьте готовы к негативной реакции, может даже и конфликту. Как бы вы не пытались скрыть тоску по бывшему партнеру, подсознание все равно будет выдавать такие сны.

Толкование Лоффа

Первая любовь предлагает вам руку и сердце и в очередной раз признается в любви? Значит скоро настигнут неприятные события. Стоит морально подготовиться к негативным сюрпризам. А вот смерть бывшего сулит свадьбу, а может даже и рождение ребенка. Если же экс-партнер относится к вам с особой нежностью, то в ближайшем времени будете приятно удивлены. Может появится новый ухажер?

Актуальный гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака

Толкование Нострадамуса

Астролог считал, что с таким сном лучше опасаться всех магов и экстрасенсов, они пользы точно не принесут. Возможно, кто-то пытается черными силами вас приворожить. Зацикливаться на этом вовсе не стоит.

Толкование Цветкова

Писатель уверен, что бывший во сне — к плохим событиям. Велика вероятность поссориться с семей, поэтому стоит придержать эмоции и контролировать слова. В ближайшую неделю стоит быть аккуратным во всем, попробуйте сконцентрироваться на работе.

Толкование эзотериков

Если вы помирились с бывшим возлюбленным, то скоро ждите весть от него. Поцелуй — к сюрпризам, а секс — к сильным конфликтам. Эзотерики считают, что ссора с экс-партнером означает перемену в отношениях со знаком плюс.

Драка — к свиданию с влиятельным человеком. Также это означает, что нынешний партнер проявляет себя чересчур доминантно. Увидели свадьбу бывшего, значит подсознание отпустило этого человека. А вот его смерть — к пополнению в семье.

Ранее 5-tv.ru рассказал, к чему снится секс. Толкование Ванги.