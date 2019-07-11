Кабмин РФ одобрил законопроект об индивидуализации тарифа ОСАГО

Российский Кабмин в четверг, 11 июня, в ходе заседания одобрил законопроект об индивидуализации ОСАГО, сообщает пресс-служба правительства. Согласно документу, страховщикам предоставлено право самостоятельно применять базовые ставки тарифов.
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Стоит отметить, что ограничение на максимальный размер страховой премии будет сохранено. Помимо прочего, с 2020 года предполагается отмена коэффициентов мощности и территории — с 1 октября и с 1 января соответственно.
Законопроект предусматривает и увеличение лимита выплаты пострадавшим в ДТП до двух миллионов рублей за вред, причиненный жизни и здоровью. Кроме того, планируется введение истории вождения каждого водителя по всем транспортным средствам и договорам ОСАГО.
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Автолюбителям могут разрешить использовать телематическое устройство для фиксации характера вождения, что позволит в дальнейшем получать скидку за «аккуратную» езду.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что антимонопольная служба проверит страховые компании, торгующие ОСАГО.