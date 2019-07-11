Кабмин РФ одобрил законопроект об индивидуализации тарифа ОСАГО

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Согласно документу, страховщикам предоставлено право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок с учетом личностных характеристик водителя.

Фото : ТАСС/Рюмин Александр

Российский Кабмин в четверг, 11 июня, в ходе заседания одобрил законопроект об индивидуализации ОСАГО, сообщает пресс-служба правительства. Согласно документу, страховщикам предоставлено право самостоятельно применять базовые ставки тарифов.

«Законопроектом предлагается предоставить страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых Банком России, с учетом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ограничение на максимальный размер страховой премии будет сохранено. Помимо прочего, с 2020 года предполагается отмена коэффициентов мощности и территории — с 1 октября и с 1 января соответственно.

Законопроект предусматривает и увеличение лимита выплаты пострадавшим в ДТП до двух миллионов рублей за вред, причиненный жизни и здоровью. Кроме того, планируется введение истории вождения каждого водителя по всем транспортным средствам и договорам ОСАГО.

«В целях исключения случаев присвоения водителю различных классов и значений коэффициента бонус-малус и „обнуления“ истории вождения при покупке нового транспортного средства предусматривается введение учета истории вождения каждого водителя», — отмечает Кабмин.

Автолюбителям могут разрешить использовать телематическое устройство для фиксации характера вождения, что позволит в дальнейшем получать скидку за «аккуратную» езду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что антимонопольная служба проверит страховые компании, торгующие ОСАГО.

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