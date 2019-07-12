Секс-символ Келли Брук просит мужчин не превращать ее в кумира

Известная британская актриса и модель Келли Брук считается одной из самых сексуальных женщин мира. Такой титул теледиве присудил однажды журнал Maxim, и с тех пор она неоднократно побеждала в рейтингах красавиц со всей планеты. Первое место в топе звезде обеспечивает ее безупречная фигура: она обладает идеальными пропорциями, которым многие девушки могут только позавидовать.

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Актриса любит проводить соблазнительные съемки и довольно часто появляется на обложках глянцев. Она не стесняется позировать в нижнем белье, которое подчеркивает ее пышные формы, но при этом не хочет, чтобы мужчины ее воспринимали только как объект обожания.

«Я никогда не чувствовала себя секс-символом. При этом некоторые парни на работе часто говорят мне, что у них на стене висят мои постеры в стиле ню. Я сразу прерываю такие разговоры. Мне неприятно это слышать!» — цитирует Келли Брук Daily Star.

Поклонники модели были удивлены, прочитав ее интервью. Они сочли, что теледиве необходимо быть последовательнее в своих действиях. В одно и то же время звезда готовит очередной календарь со своими эротичными фотографиями и критикует представителей противоположного пола, которые любуются ее откровенными снимками.

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