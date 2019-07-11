«Кровавая Мэри»: Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом

, 12:29 Фото 1 115

Актриса участвовала в фотосессии с доберманами.

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Фото, видео : Instagram @d_moroz

Дарья Мороз опубликовала в Instagram новое фото. На кадре актриса предстала перед поклонниками в кардинально новом — горячем и сексуальном образе. На губах у артистки яркая красная помада, она одета в алое платье с глубоким декольте и вырезом, демонстрирующим потрясающие ноги. При этом Мороз держит на цепи двух рвущихся с привязи доберманов.

«Леди-вамп!»

«Кровавая Мэри!»

«Укротительница доберманов!» — засыпали комплиментами Дарью Мороз фанаты.

Instagram @d_moroz

Кардинальная смена имиджа актрисы в последнее время могла произойти по причине поиска себя. Сейчас у Дарьи Мороз сложные времена — артистка развелась со своим супругом — режиссером Константином Богомоловым. При этом звезде приходится постоянно взаимодействовать со своим экс-мужем на сцене. У Мороз и Богомолова есть общие творческие проекты.

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Поклонники артистки уверены, расставание с любимым придало новый импульс работе и жизни актрисы. Она стала дерзкой, немного агрессивной и более раскрепощенной. Новая фотография в профиле Мороз только подтверждает мнение фанатов. На снимке Дарья выглядит властной и опасной женщиной.

«Ух-ты! Огненный кадр! Вы — Шикарны»;

«Дух! Утонченность!»

«Ваши фотографии все горячее и горячее!» — не перестают восхищаться Дарьей Мороз фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз выложила чувственное фото с обнаженным мужчиной.

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