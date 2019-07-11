«Это про Макса?»: Серябкина рассказала, что в погоне за счастьем, нельзя причинять боль другим

Ольга Серябкина опубликовала в Instagram новый пост о личном счастье и о том, на что ради него можно или нельзя пойти.
По словам Серябкиной, все зависит от конкретной ситуации. И когда-то действительно нужно идти до самого конца. Но иногда стоит притормозить. Поклонники певицы полностью поддержали ее позицию.
«Главное чтоб потом не стыдно было за себя. Нельзя переступить через другого человека ради своей цели»;
«Иногда нужно остановится»;
«Считаю, к мечте идти нужно. Но по головам — нет», — пишут фанаты.
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Некоторые фолловеры решили, что в публикации Ольга Серябкина тонко намекнула, почему не стала разрушать брак продюсера Максима Фадеева.
«Это про Макса?» — спрашивают подписчики у звезды.
Недавно певица Елена Темникова заявила — у Ольги Серябкиной и Максима Фадеева были романтические отношения. Продюсер на это ответил, что он состоит в браке и терпеть не может спллетни. Серябкина рассказала, что у нее действительно был роман. Правда, не с Фадеевым, а с самой Темниковой.
Ранее, 5-tv.ru сообщал, что Ольга Серябкина полностью разделась перед камерой.