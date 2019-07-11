«Это про Макса?»: Серябкина рассказала, что в погоне за счастьем, нельзя причинять боль другим

Ольга Серябкина опубликовала в Instagram новый пост о личном счастье и о том, на что ради него можно или нельзя пойти.

«Тысячу раз слышала фразу, что нужно бороться до конца за свое счастье. Но есть же границы, которые нельзя нарушать? То, из-за чего нужно сказать стоп своим желаниям. Потому что их исполнение может просто сделать кому-то больно, разрушить чье-то счастье», — написала певица.

Instagram @serebro_official