59-летняя Лариса Вербицкая раскрыла секрет борьбы с целлюлитом

Известная телеведущая и заслуженная артистка России Лариса Вербицкая рассказала, как можно избавиться от целлюлита. 59-летняя знаменитость опубликовала в Instagram рецепт бюджетного скраба. Косметическое средство можно приготовить дома самостоятельно.
Лариса Вербицкая разместила полный список ингредиентов для приготовления чудо-средства.
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Подписчицам Ларисы Вербицкой рецепт скраба очень понравился.
«Спасибо большое! Обязательно попробую»;
«Добавила в сохраненные. Буду пробовать»;
«Какой интересный рецепт, спасибо!» — благодарят фанатки артистку.
Глядя на Вербицкую, сложно поверить, что звезде телеэкрана давно не 18 лет. Телезвезда признается, ее «вечная молодость» отнюдь не природный дар, а результат постоянной работы над собой.
Ранее, Лариса Вербицкая раскрыла секрет стройности после 50 лет.