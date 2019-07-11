59-летняя Лариса Вербицкая раскрыла секрет борьбы с целлюлитом

, 16:30 Фото 1 616

Заслуженная артистка России поделилась рецептом скраба для тела, который можно сделать дома.

Фото : Instagram @larisa_verbitskaya

Известная телеведущая и заслуженная артистка России Лариса Вербицкая рассказала, как можно избавиться от целлюлита. 59-летняя знаменитость опубликовала в Instagram рецепт бюджетного скраба. Косметическое средство можно приготовить дома самостоятельно.

«Предлагаю Вам в копилку один из простых и очень хороших рецептов скраба для тела. Его можно использовать 1 раз в неделю в душе в качестве ухода и как отличное средство от целлюлита», — написала звезда.

Лариса Вербицкая разместила полный список ингредиентов для приготовления чудо-средства.

— 1 стакан молотого кофе;

— 1 столовая ложка соли;

— 1/3 чашки масла виноградных косточек (можно заменить на любое, которое есть под рукой);

— 1 ч. л. молотой корицы.

Instagram @larisa_verbitskaya

«Такое средство усиливает кровообращение, расслабляет мышцы, снимает напряжение, помогает открывать поры на коже и выводить токсины», — утверждает звезда.

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Подписчицам Ларисы Вербицкой рецепт скраба очень понравился.

«Спасибо большое! Обязательно попробую»;

«Добавила в сохраненные. Буду пробовать»;

«Какой интересный рецепт, спасибо!» — благодарят фанатки артистку.

Глядя на Вербицкую, сложно поверить, что звезде телеэкрана давно не 18 лет. Телезвезда признается, ее «вечная молодость» отнюдь не природный дар, а результат постоянной работы над собой.

Ранее, Лариса Вербицкая раскрыла секрет стройности после 50 лет.

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