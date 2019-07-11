59-летняя Лариса Вербицкая раскрыла секрет борьбы с целлюлитом

Известная телеведущая и заслуженная артистка России Лариса Вербицкая рассказала, как можно избавиться от целлюлита. 59-летняя знаменитость опубликовала в Instagram рецепт бюджетного скраба. Косметическое средство можно приготовить дома самостоятельно.

«Предлагаю Вам в копилку один из простых и очень хороших рецептов скраба для тела. Его можно использовать 1 раз в неделю в душе в качестве ухода и как отличное средство от целлюлита» , — написала звезда.

Лариса Вербицкая разместила полный список ингредиентов для приготовления чудо-средства.

— 1 стакан молотого кофе;

— 1 столовая ложка соли;

— 1/3 чашки масла виноградных косточек (можно заменить на любое, которое есть под рукой);

— 1 ч. л. молотой корицы.

Instagram @larisa_verbitskaya