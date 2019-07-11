На VK Fest подписчиков музыки ВКонтакте и BOOM ждут уникальные возможности

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ВКонтакте запускает специальную программу лояльности для своих подписчиков-меломанов. Насладиться ее плодами пользователи музыкальных сервисов смогут уже 20–21 июля на VK Fest.

Фото : ВКонтакте

Пользователи, которые имеют подписку на музыку в мобильном приложении VK и сервисе BOOM, получат эксклюзивные возможности, сообщает ВКонтакте. После запуска новой программы лояльности, подписчики смогут посещать закрытые мероприятия с популярными исполнителями, покупать билеты на концерты и фестивали со скидкой, получать мерч и сувенирную продукцию в подарок и другие бонусы.

Но привилегиями в равной доле смогут пользоваться не все. Статус будет зависеть от того, насколько долго пользователь использует платные сервисы.

На музыкальных площадках ВКонтакте и BOOM многие российские исполнители делятся новыми альбомами намного раньше, чем на других сервисах. В свое время быстрее всех можно было послушать свежие хиты Монеточки, Элджея, Гречки, Feduc, Noize MC и Дельфина.

Программа лояльности стартует 20 — 21 июля во время проведения фестиваля ВКонтакте. Обладатели подписок смогут бесплатно прокатиться на прогулочных катерах по Финскому заливу.

В начале лета ВКонтакте объявила лайн-ап своего одноименного фестиваля в 2019 году. В парке 300-летия Санкт-Петербурга выступят такие исполнители, как Little Big, Егор Крид, «ХЛЕБ», Тима Белорусских, Obladaet, #2Маши, Feduk, Ольга Бузова, Markul, Элджей, Макс Барских, МОТ, Монеточка, Елена Темникова, «Диана Арбенина. Ночные Снайперы», Эльдар Джарахов, A'Studio, Луна, Yellow Claw, Tesla Boy, «СБПЧ» и Pendulum.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие музыкальные фестивали не стоит пропускать летом 2019-го в Санкт-Петербурге.

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