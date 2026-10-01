Квартиру балетмейстера Макарова и балерины Петровой обокрали в Петербурге

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 51 0

Инцидент подтвердил сын артистов Александр.

Фото, видео: Шамуков Руслан/ТАСС; 5-tv.ru

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В Петербурге обокрали квартиру балетмейстера Аскольда Макарова балерины Петровой

Квартиру народного артиста СССР, балетмейстера Аскольда Макарова и народной артистки России, балерины Нинель Петровой обокрали в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Пятому каналу помощница семьи артистов Юлия.

Неделю назад произошла кража, что подтвердил Александр Макаров, сын известных артистов и нынешний владелец квартиры. Детали происшествия все еще уточняются.

В беседе с 5-tv.ru Александр сообщил, что не может дать никакой дополнительной информации до того, как ему разрешит это сделать служба правопорядка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ограблении, случившемся во Франции. В начале сентября из музея Ренуара украли картины художника на сумму девять миллионов евро. Несмотря на сработавшую сигнализацию, вооруженные электроножом либо пилой-ножовкой воры разбили окно и проникли на виллу «Колетт». Затем они перерезали крепления, которые держали произведения Пьера Огюста Ренуара в рамках, и похитили четыре картины. Две из них они, убегая, бросили в саду, но унесли самые ценные. Они называются «Девушка у колодца» и «Мадам Колонна Романо» — портрет знаменитой актрисы Комеди Франсез.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

 

 

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