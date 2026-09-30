Подозреваемым в убийстве россиян в Таиланде предъявили обвинения
Фигуранты находятся под стражей с 1 августа.
Фото: www.globallookpress.com/Jiri Hubatka
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Двум тайцам предъявили обвинения по делу об убийстве брата и сестры Назимовых. Об этом сообщает Bangkok Post.
Фигуранты находятся под стражей с 1 августа. Они дали признательные показания по фактам похищения и убийства Назимовых, а также убийства семьи из трех граждан Таиланда.
В рамках дела об убийстве тайской семьи одному из обвинений сопутствует также изнасилование с насилием и особой жестокостью, повлекшее смерть жертвы.
Напомним, что 26 июля пропали 17-летний Роман и 22-летняя Диана — они уехали на мотоцикле и не вернулись. Впоследствии сотрудники полиции обнаружили их тела в лесном массиве на окраине Паттайи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что основной подозреваемый по делу о похищении россиян в Таиланде уже имел судимость за похожее преступление. Речь идет о Понге — главаре тайской банды, ранее осужденном за похищение детей и нелегальное хранение оружия.
Ранее по этому громкому делу полицейские задержали еще двух человек. Согласно одной из версий, они закапывали мотоцикл, на котором уехали пропавшие, и могли способствовать тому, чтобы их похитители скрылись.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
83%
Нашли ошибку?