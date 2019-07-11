Из-за дрожи Меркель изменили протокол официального мероприятия

У Ангелы Меркель серьезные проблемы со здоровьем. Настолько, что пришлось изменить протокол официальных мероприятий.

Принимая в Берлине премьер-министра Дании Метте Фредериксен, канцлер слушала национальный гимн сидя на стуле, установленном на постаменте, а не стоя, как принято.

За последний месяц Меркель трижды испытывала сильные приступы дрожи и теперь, видимо, боится следующего. И все это — накануне юбилея. Через шесть дней Ангеле Меркель исполняется 65 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как Владимир Путин помог растерявшейся Меркель в Осаке. Курьезный случай произошел в ходе саммита G20 в Японии.